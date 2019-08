Diedersdorf

Nicht nur anschauen, sondern einen Blick unter die Motorhaube werfen und sogar Probesitzen durften am Wochenende die Fans beim Treffen der US Car Classics in Diedersdorf. Mit über 800 chromblinkenden Fahrzeugen am Samstag und über 600 rollenden Schätzchen am Sonntag erlebte das Treffen im Schloss Diedersdorf bei seiner 17. Auflage einen neuen Teilnehmerrekord.

Sehen und gesehen werden lautete die Devise. Das ganze Treffen ist eine große Performance sowohl für die Ami-Schlitten als auch die Oldtimer-Enthusiasten und „Fühlen Sie sich auch in diesem Jahr wieder in die ‚Goldenen Fifties’ zurückversetzt!“, lockten die Veranstalter von der Agentur Peppel, die ähnliche Präsentationen beispielsweise auch in Berlin und Paaren/Glien organisieren.

Viele Szeneliebhaber

Das Konzept ging erneut auf, denn viele Szeneliebhaber und andere Neugierige kamen schon am zeitigen Vormittag, um trotz sengender Hitze an diesem letzten Augustwochenende im herrschaftlichen Garten von Schloss Diedersdorf die Luft des amerikanischen Kults vergangener Zeiten zu atmen. Zu bewundern waren klassische Amiwagen aus 100 Jahren Automobilgeschichte, darunter formschöne und kolossale Karossen mit glänzendem Chrom und viel PS unter der Motorhaube, wie Hot Rods, Muscle Cars, Motorräder, Vans und andere amerikanische Old- und Youngtimer.

Hochglanzlack mit besonderer Pflege

Christine Groth und Mann Heiko kamen aus Berlin Pankow mit ihrem strahlend weißen 68er Ford Mustang angereist. „In meinem Büroalltag sitze ich nur am PC. In meiner Freizeit liebe ich Autos mit Löwenmotor, deshalb bekommt mein Mustang von mir auch eine Einzelfallbetreuung. Ich mag ihn, obwohl er viel Durst und einen Wendekreis wie ein Dampfer hat“, sagt die junge Frau im Rockabilly-Outfit lächelnd und streicht noch einmal liebevoll mit einem weichen Tuch über den empfindlichen Hochglanzlack.

Oldtimer-Luft schnuppern

Markus Hawranke aus dem Ludwigsfelder Ortsteil Löwenbruch hat sein Herz an einen Chevrolet Blazer aus dem Jahr 1978 gehängt: „Das Auto muss bewegt werden“, meint er grinsend. „Ich fahre im Jahr bis zu 3.000km damit, am liebsten bei strahlendem Sonnenschein und mit offenen Fenstern, Klimaanlage hat er ja nicht“. Bei ihm durften Besucher, so ein angehender Fan aus Neuenhagen auch mal Probesitzen und Oldtimer-Luft schnuppern.

Auch viele Verkaufsstände mit Oldtimerteilen

Zu den klassischen US Fahrzeugen gesellten sich am Wochenende in Diedersdorf in der Markthalle, im Kuhstall und im Schlossgarten auch viele Verkaufsstände mit Oldtimerteilen und -Accessoires, Mode & Schmuck sowie American Food und Drinks.

Von Marina Ujlaki