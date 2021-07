Unfall: Kollision auf der B 101 bei Großbeeren

Großbeeren

Zu einem Unfall kam es am späten Freitagabend auf der B 101 an der Anschlussstelle zwischen Großbeeren und Heinersdorf. Hier kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Dabei wurde niemand verletzt, aber vorsorglich wurde eine Person vom Rettungsdienst begutachtet. An der Kreuzung waren die Ampeln bereits ausgeschaltet, so dass erhöhte Aufmerksamkeit an dieser Stelle gilt, da dort der Verkehr schlecht einzusehen ist.

Bei dem Unfall entstand bei dem Ford ein Totalschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Der andere Pkw, ein BMW, konnte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. Während die Polizei vor Ort war und der beschädigte Pkw geborgen wurde, war die Anschlussstelle im Kreuzungsbereich für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline