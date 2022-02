Großbeeren

Einen Unfall gab es am Donnerstagmorgen an der Bahnunterführung zwischen der JVA Heidering (Neubeeren) und dem Gewerbegebiet Ludwigsfelde. Dem Fahrer eines Sattelzuges DAF kam an der Engstelle ein Renault Megan entgegen.

Obwohl dessen Fahrer stoppte, stieß der Sattelzug beim Passieren mit dem Pkw zusammen. Es entstand Schaden von rund 2.500 Euro. Beide Autos konnte später weiterfahren.

Von MAZonline