Großbeeren/Dahlewitz

Eine Mercedes Sprinter wurde in der Nacht auf Donnerstag vom Parkplatz eines Hotels in der Dorfaue in Großbeeren entwendet. Dabei nahm ein weiteres Auto Schaden. Dieser beläuft sich insgesamt auf rund 30.000 Euro. In der gleichen Nacht stahlen Unbekannte einen Audi A 6 von einem Grundstück in Dahlewitz. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf 115.000 Euro.

Von MAZonline