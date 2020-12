Großbeeren

Weihnachten und Nächstenliebe – das gehört einfach zusammen, finden Anne-Katrin Hennig und Angela Gabriel aus Großbeeren. Zusammen haben sie sich daher in der vergangenen Woche eine ganz spontane Aktion überlegt: Sie fragten in der DRK Wohnstätte für Menschen mit Behinderung an, welche Wünsche die Bewohner zu Weihnachten haben, die sie ihnen erfüllen können. Prompt stellte Heimleiter Holm Ullrich mit den Bewohnern einen Wunschzettel zusammen: Glitzernagellack, ein Hertha-Trikot und Radios standen darauf, aber auch Kuscheltiere, Parfum und eine Schlager-CD.

Die Bewohner der DRK-Wohnstätte "Haus am Heidefeld" bedanken sich für die Geschenke der Großbeerener. Sebastian darf das Schild halten. Quelle: Lisa Neugebauer

Freuen sich über die Aktion von Anne-Katrin Hennig (unten links) und Angela Gabriel (unten rechts): Mitarbeiterin Ramona Güds (Zweite von links), Heimleiter Holm Ullrich (Zweiter von rechts) und die Bewohner Heike (von links), Helga, Sebastian, Silvia und Herr Ramelow. Quelle: Lisa Neugebauer

Großbeerener spenden mehr als 650 Euro

Über Facebook riefen Hennig und Gabriel die Großbeerener auf, den Heimbewohnern ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen – und die Reaktion war für beide überwältigend. „Die Spendenbereitschaft war riesig“, sagt Gabriel und Hennig ergänzt: „Wir waren so begeistert von der Resonanz – es gab keinen einzigen blöden Kommentar.“ Gabriel vermutet, dass vielen Großbeerener gar nicht bewusst war, dass es ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Gemeinde gibt. „Wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite gehabt“, sagt Gabriel, die als Behindertenbeauftragte arbeitet.

Wer nicht mit vor die Tür konnte, winkte den Spendern auf dem Fenster der DRK-Wohnstätte zu. Quelle: Lisa Neugebauer

Mehr als 650 Euro sei am Ende zusammen gekommen – davon konnten die beiden engagierten Frauen nicht nur die gewünschten Geschenke für die 24 Bewohner kaufen, sondern auch noch Kleinigkeiten für die Mitarbeiter. Außerdem reichte das Geld, um einer bedürftigen Familie in Großbeeren sowie dem Seniorenheim eine Freude zu machen. „Die Reaktionen waren so toll, ich könnte mir vorstellen, dass das ab jetzt Tradition wird“, sagt Gabriel.

Bewohner danken den Spendern

Zu dieser Aussage ließ sie sich wohl auch hinweisen, weil die Heimbewohner den beiden Frauen auf herzlichste Weise dankten: Wer nicht mit vor die Tür gekommen war, stand an den Fenstern der Wohnstätte und winkte den Spenderinnen zu. „Die Freude ist riesig und wir werden alles am 24. Dezember in gemütlicher Runde auspacken“, sagt Heimleiter Holm Ullrich. Und für das Foto hatten sich die Bewohner noch etwas besonderes ausgedacht: „Danke Großbeeren“ stand auf einem großen Schild, dass Sebastian stolz hoch hielt.

Von Lisa Neugebauer