Großbeeren hat es geschafft. Nach jahrelangem Ringen hat die Gemeinde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ende September endlich ihre Eröffnungsbilanz zur finalen Prüfung vorgelegt. Weil das Land Brandenburg von den Kommunen seit 2011 statt einer einfachen eine doppelte Buchführung – die sogenannte Doppik – verlangt, mussten alle Städte und Gemeinden eine Eröffnungsbilanz vorlegen, die sozusagen der Schlüssel für alle späteren – ebenfalls in der Doppik verfassten – Jahresabschlüsse ist. Großbeeren war die letzte Gemeinde, die dieser Aufgabe noch nicht nachgekommen war. Kämmerin Sandra Bennek und Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) erklären, warum die Eröffnungsbilanz zur Mammutaufgabe wurde.

Frau Bennek, die Eröffnungsbilanz ist – einfach formuliert – doch nur eine Liste sämtlicher Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde. Für Außenstehende ist es da schwer nachzuvollziehen, warum eine Bilanz so lange dauert. Was war das Problem?

Bennek: Das Problem war vor allem, das Güterverkehrszentrum als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in dieser Bilanz darzustellen. Wir mussten zum Beispiel für jeden Vermögensgegenstand, der im GVZ entstanden ist – wie zum Beispiel Straßen, Bäume oder Grünanlagen – die einzelnen Kosten aufführen und mit Rechnungen hinterlegen. Man muss sich das so vorstellen: Die Grundstücke im GVZ wurden zum Teil in den Neunzigerjahren als Ackerfläche angekauft, hatten da einen geringen Wert. Dann erschließt man sie, installiert Abwasser, Trinkwasser, Strom, baut Straßen, pflanzt Bäume an und so weiter – und diese Kosten müssen nun alle auseinander genommen werden. Weil damals wahrscheinlich niemand wusste, dass die einzelnen Werte irgendwann einmal dargestellt werden müssen, wurde teilweise nur die letzte Seite einer Schlussabrechnung für einen gesamten Teilabschnitt aufbewahrt. Wir konnten somit erkennen, welche Kosten für einen Bauabschnitt entstanden sind, jedoch nicht genau, welche Kosten für welchen Vermögensgegenstand entstanden sind.

Rechnungen müssen in Kellern gesucht werden

Das heißt, Sie mussten auf die Suche nach Rechnungen aus den Neunzigerjahren gehen?

Bennek: Genau, für einen Großteil der Straßen zum Beispiel waren keine Rechnungen mehr vorhanden. Da mussten wir dann Ersatzwerte bilden, das bedeutet, dass Rechnungen von Baumaßnahmen aus späteren Jahren im GVZ betrachtet und auf die alten Baujahre zurückindiziert wurden. Zusätzlich hat es zwischendurch einen Wechsel des Treuhänders gegeben – der jetzige hat also somit wahrscheinlich nicht alle Unterlagen aus den Neunzigern erhalten. Das führte auch beim Treuhänder zu einem enormen Arbeitsaufwand. Die mussten teilweise im Keller die Dokumente suchen…

Borstel: Das kann man aber auch wirklich so sagen: „Im Keller“. Denn das ist wirklich ein Keller, in dem Aktenberge noch und nöcher liegen. Frau Bennek war nicht nur einmal in diesem Archiv.

Abgabe erleichtert Großbeerener Verwaltung

Nun ist die Eröffnungsbilanz aber alles fertig und abgegeben. Wie groß ist die Erleichterung?

Bennek: Die ist enorm. Das war ein Brocken, den man wirklich jahrelang mitgeschleift hat. Ich hoffe jetzt, dass die Prüfung gut verläuft, damit wir das wirklich abschließen können.

Borstel: Nach meiner Einschätzung ist das Thema so komplex, dass ich schon nachvollziehen kann, dass unsere Vorgänger da ihre Herausforderungen damit hatten. Zum einen war nicht ausreichend Personal vorhanden, zum anderen waren die technischen Voraussetzungen nicht gegeben. Doch wir wollen jetzt vorwärts blicken und die Jahresabschlüsse beenden.

Nächstes Projekt: Jahresabschlüsse

Richtig, die stehen dann jetzt an. Werden die auch so schwierig wie die Eröffnungsbilanz?

Bennek: Das GVZ wird auch dort wieder Thema sein, aber ab 2011 liegen wenigstens alle Rechnungen vor. Wir müssen auch da enorme Nacharbeit leisten, um die entstandenen Vermögensgegenstände nachzuweisen.

Und wie lange brauchen Sie dann für die Jahresabschlüsse? Das sind ja auch zehn inzwischen.

Bennek: 2011 und 2012 sind noch mal eine große Herausforderung – zum einen gab es da einen Software-Wechsel und zum anderen wurde noch sehr kameral – als ähnlich einer Einnahme-Überschussrechnung – gebucht, sodass einige Korrekturbuchungen erfolgen müssen. Einiges müssen wir daher händisch in unser neues System bringen – das wird noch mal spannend.

Kämmerei noch weitere Aufgaben vor sich

Also brauchen Sie doch noch mal zehn Jahre?

Bennek: Wenn 2011 und 2012 nicht wären, würde ich mindestens zwei Jahresabschlüsse pro Jahr veranschlagen. Durch die beiden Jahre schätze ich aber, dass wir etwas länger brauchen könnten. Wenn das unsere einzige Mammutaufgabe wäre, würde das wahrscheinlich schneller gehen. Aber wir haben natürlich noch ein paar mehr Projekte zu bewältigen als Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse, wie zum Beispiel das Umsatzsteuergesetz 2B, die Grundsteuerreform und das digitale Rechnungswesen.

Langweilig wird Ihnen jedenfalls nicht.

Bennek: Ganz bestimmt nicht. Umso größer wird die Erleichterung sein, wenn alle Altlasten aufgearbeitet sind und wir uns dem Tagesgeschäft und Zukunftsthemen zuwenden können.

