Großbeuthen

Zurzeit herrscht beim Thema See-Zugang Funkstille im Dorf, selbst Ortsvorsteher Manfred Müller weiß nicht, wie in Großbeuthen die unterschiedlichen Auffassungen auf einen Nenner zu bringen sind. „Das ist ein privatrechtlicher Streit, bei dem uns leider die Hände gebunden sind“, sagt er und betont: „Als Ortsbeirat ist uns wichtig, dass der See öffentlich für jedermann zugänglich bleibt.“

Das war der Große Kiessee bisher immer, dort wurde geangelt und gebadet. Am südöstlichen Ufer stehen heute Häuschen und Häuser. Vor dem Mauerfall lag der See mitten im Gelände der Berliner Stadtgüter, am Westufer stand ein militärisch genutzter Kommandoturm der Roten Armee. Daher stammt der Name Panzersee oder Panzerkute. Dieses Gewässer kaufte 2001 Investor I.; ihm gehören bereits andere Liegenschaften im Ort wie der frühere Gutshof.

Etliche Anwohner haben sich den gewohnten Zugang zum See auf solche Art wieder frei geschnitten. Quelle: Jutta Abromeit

Das wohl attraktivste See-Grundstück kaufte 2019 David Fyfe, „ein schottische Amerikaner“, wie er sich nennt. Er und Lebensgefährtin Evelyn Moeck erzählen: Im November 2020 hörten sie eines Morgens lautes Hämmern. „Zwei Rumänen schlugen im Auftrag des See-Besitzers Zaun-Pflöcke ein“, so Fyfe. „Darauf hin ließen wir das Grundstück nachmessen: Manche Poller standen auf unserem Grundstück“, sagt seine Partnerin.

Zaun im Naturschutzgebiet nicht erlaubt

Gemeinsam mit Nachbarn, denen der Seeblick ebenfalls versperrt zu werden drohte, wandten sie sich an die Untere Naturschutzbehörde (UNB) und holten anwaltliche Hilfe. Den Streit außergerichtlich zu klären, war nicht möglich, sagt Evelyn Moeck. Und erklärt, die UNB hielt einen Zaun im Naturschutzgebiet für widerrechtlich und gestehe Herrn I. maximal eine Benjes-Hecke zu, eine Totholzhecke aus Ästen und Zweigen.

Hier hatten See-Anwohner für ihre Kinder eine Wasserrutsche gebaut. Quelle: Jutta Abromeit

Der See-Eigentümer hätte dann zu großen Teilen eine „Baumstamm-Hecke“ ans Ufer gesetzt, sagen Fyfe und Moeck. Hilfe von der Stadt Trebbin bekämen sie nicht, statt dessen würde versucht, Verständnis für den See-Eigentümer zu wecken. David Fyfe sagt: „Das erste, was ein weltgereister Mensch hier erlebt, ist: Ein Wessi errichtet eine Mauer...“ Sein Eindruck sei, es gebe in Deutschland ein überbürokratisches System, aber ohne Konsequenz. Evelyn Moeck meint: „Ich habe Jura studiert, aber das verstehe ich nicht. Wir lernen hier: Mit Steuergeld werden viele Menschen im Baurecht, im Natur- und Denkmalschutz bezahlt, aber sie setzen Bestimmungen nicht durch.“

Der Trebbiner Bürgermeister Thomas Berger (CDU) sagt, er habe prüfen lassen, was ordnungsrechtlich zu berücksichtigen sei, „dafür wären wir als Stadt zuständig“, so Berger, doch das ganze sei eindeutig Sache der UNB. „Dieser Streit drohte zu eskalieren, deshalb hatte ich meine Moderation angeboten, doch de Ortsbeirat lehnte das ab“, sagt der Rathauschef; darüber sei er persönlich sehr enttäuscht. Versuche in Großbeuthen weiter jede Gruppe, Behörden auf ihre Seite zu ziehen, „dann leidet irgendwann die Entwicklung des ganzen Ortes“, erklärt er.

Das ist der offizielle See-Zugang, den der Eigentümer setzte; Fußgänger können passieren. Quelle: Jutta Abromeit

Ortsvorsteher Müller erklärt, der Ortsbeirat habe nach einer März-Sitzung mit großer Beteiligung Berger zunächst allein sprechen wollen und erklärt, „wir unterstützen und befördern alles, wenn wir am denkmalgeschützten Gutshaus, wo seit 20 Jahren Stillstand herrscht, endlich Fortschritte sehen. Da zerfällt alles immer mehr.“ Gespräche mit I. führe der Ortsbeirat gern, wenn der mit den Bürgern rede, so Müller; „zuletzt platzte jetzt Ende Juni wieder ein Gesprächstermin“.

Die Benjes-Hecke am Panzersee Großbeuthen Quelle: Jutta Abromeit

Etliche See-Anwohner durchtrennten inzwischen die Benjes-Hecke für ihren alten Wasserzugang. Der See-Eigentümer selbst will sich zu all dem nicht äußern, erklärt er am Ende eines langen MAZ-Gesprächs.

Von Jutta Abromeit