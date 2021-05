Blönsdorf

Die Erweiterung der Grundschule „Thomas Müntzer“ beschäftigt den Sozialausschuss schon seit Monaten. Auch in der jüngsten Sitzung am Mittwoch war sie erneut Thema. Dieses Mal wurde es allerdings konkreter als noch in früheren Diskussionen. Der Grund: Die Gemeinde Niedergörsdorf hat die Chance im Rahmen des Kommunalen Infrastrukturförderprogramms II (KIPP II) durch ein Darlehen der Förderbank ILB eine Zuwendung zu bekommen. Die Voraussetzung dafür: Eine Planung muss bis 2022 stehen, denn der Förderantrag muss im März eingereicht werden.

50.000 Euro sind in den diesjährigen Haushalt für die Planung eingestellt. Nun wurden auch Architekten hinzugezogen und es gab einen Vor- Ort-Termin. Wie Bauamtsleiter Ron Peterson am Mittwoch berichtete, seien diese spezialisiert auf Grundschulerweiterungen und den Umbau von DDR-Typenbauten wie in Blönsdorf. „Der Termin war sehr gut. Wir haben über drei, vier grundlegende Möglichkeiten gesprochen“, so Peterson.

Seit dem letzten Sozialausschuss haben nun auch die Lehrer, Schüler- und Elternkonferenz getagt. Laut des baldigen Amtsleiter für Bildung, Jugend und Sport, Peter Baade, waren dort verschiedene Wünsche geäußert worden. So hätten die Lehrer gerne Vorbereitungsräume, in denen sie beispielsweise Utensilien für den Chemieunterricht lagern können. Auch das Lehrerzimmer brauche mehr Rückzugsorte, um in Ruhe den Unterricht vorbereiten zu können. Die Schüler wünschen sich hingegen mehr Platz auf dem Schulhof und smarte Tafeln auch in der Turnhalle. Ähnlich wie bei interaktiven Videospielen, könnten die Schüler Bewegungen nachmachen, die der Lehrer vorgibt und den Sportunterricht kontaktlos fortführen, so die Idee. Die Schulkonferenz, bei dem Vertreter aus jeder Gruppe dabei sind, tagt am 7. Juni. Danach wird Schulleiterin Kathrin Obenhaus die Prioritäten abschließend noch einmal im Sozialausschuss zusammenfassen.

Gemeinde bemüht sich um weitere Grundstücke

Parallel dazu machen sich die Planer bereits Gedanken, wie die Grundschule erweitern kann. Erste Entwürfe sollen nach den Sommerferien vorgestellt werden, so Peterson zum Zeitplan. Vorweg erklärte er zu einer bereits vorher thematisierten Variante: „Wir haben die Aufstockung des Gebäudes enorm infrage gestellt, weil es die Statik des Gebäudes in den meisten Fällen nicht hergibt.“ Auch die Variante, das Hortgebäude abzureißen, um mehr Platz zu schaffen, schließt der Bauamtsleiter aus. Als Begründung nannte er die Zweckverbindungsfrist von zwölf Jahren für bereits in Anspruch genommene Fördermittel. Zudem wolle man den Unterricht mit einem Umbau so wenig wie möglich stören. Dies wäre bei lauten Abrissarbeiten nicht der Fall.

Edeltraut Liese (Linke) gab abschließend zu bedenken, dass es dann mit der Erweiterung vermutlich nicht getan sein wird. Denn wenn eine Aufstockung nicht möglich ist, sind die Kapazitäten auf dem Schulgelände begrenzt. Sie erklärte deshalb: „Wir werden nicht drumherum kommen, uns um weitere Grundstücke zu bemühen.“ Dabei hatte die Gemeinde bisher allerdings noch keinen Erfolg. Laut Ron Peterson gab es bereits Gespräche mit dem Eigentümer der Flächen links vom Schulgelände. Dieser wolle aber nicht verkaufen. In Richtung Mellnsdorf gebe es dagegen Flächen, die aber noch kein Bauland sind. Paul Schuknecht (SPD) ergänzte daraufhin, dass diese Flächen nicht unbedingt bebaut werden müssten, sondern auch nur zur Vergrößerung des Schulhofes dienen könnten.

Von Isabelle Richter