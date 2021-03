Blönsdorf

Der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Blönsdorf fehlen Räumlichkeiten, um Konzepte umzusetzen. Neben Räumen für Förderung und Therapie fehlt unter anderem Platz für Arbeitsgemeinschaften, Beratungen und Elterngespräche oder einen separaten Erste-Hilfe-Bereich. Schon in den vergangenen Monaten wurde über den Raumbedarf der Schule ausgiebig diskutiert. Das Ergebnis: Im aktuellen Haushalt sind nun 50.000 Euro eingestellt, um eine Planung noch in 2021 anzuschieben. Wie nun genau bis zur Beauftragung eines Planers verfahren wird, wurde am Mittwochabend im jüngsten Sozialausschuss diskutiert.

Dort schlug der Ausschussvorsitzende Paul Schuknecht (SPD) vor, in den kommenden Monaten eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Dabei soll zunächst die Schulkonferenz über Wünsche und Bedarf sprechen und diese vorstellen. Anschließend soll mit der Verwaltung und den politischen Vertretern über die bauliche und finanzielle Machbarkeit gesprochen und eine Prioritätenliste aufgestellt werden. Klaus-Peter Gust (Grüne) sprach sich dagegen für einen Workshop mit einem professionellen und externen Moderator aus. Laut Gust sei es sinnvoll, jemanden von Außen auf die Situation in der Schule schauen zu lassen. Wer dort täglich lernt und arbeitet, habe aus seiner Sicht eine gewisse Betriebsblindheit und eventuell nicht die Vorstellungskraft, wie ein Raum anders gestaltet oder genutzt werden könnte.

Die sachkundige Einwohnerin Marita Marufke (SPD) unterbrach die Diskussion jedoch nach den ersten Minuten mit den Worten: „Ich verstehe das alles gar nicht.“ Sie machte klar, dass inhaltlichen Dinge längst in den verschiedenen Konzepten der Schule festgelegt seien. Was fehle sei schlichtweg der Platz, um diese Konzepte auch umzusetzen. Denn auch die vier Räume im Anbau, die ursprünglich für Förderung und Therapie vorgesehen waren, würden wegen des Platzmangels jetzt als gewöhnliche Klassenräume genutzt. Marita Marufke drängte deshalb darauf, dass an der Schule so schnell wie möglich etwas passieren muss und man keine Zeit für eine erneute Grundsatzdiskussion habe.

Ausschussmitglieder fordern schnelles Handeln

„Die Schule muss sagen, uns fehlen diese und jene Räume und dann holt man die entsprechenden Fachleute an einen Tisch und dann geht es los“, so Marufke am Mittwochabend. „Wir brauchen das sofort, wir können nicht ewig warten.“ Obwohl die Einwohnerzahlen bisher noch keinen starken Anstieg an Zuzüglern zeigen, sind einige Sozialausschussmitglieder der Meinung, dass der Boom noch kommen wird. Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) sah es deshalb ähnlich wie Marita Marufke und drängte am Mittwoch ebenfalls darauf, die Planung zur Erweiterung der Schule so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. „Man muss aufpassen, dass man nicht ein ganzes Jahr verquatscht“, so Fraustein.

Das Platzangebot am Schulstandort ist gering. Deshalb soll ein Fachplaner schauen, was möglich ist. Quelle: Isabelle Richter

Am Ende einigte sich der Sozialausschuss darauf, dass die Schulkonferenz – einem Gremium in dem Schulleitung sowie Vertreter der Eltern-, Schüler- und Lehrerkonferenz zusammenkommen – eine Bedarfs- und Prioritätenliste erstellt. Während des Prozesses sollen zudem Vertreter der Niedergörsdorfer Verwaltung dabei sein – etwa Bauamtsleiter Ron Peterson, um Fragen zur baulichen oder finanziellen Machbarkeit schon parallel zu klären. Diese Auflistung soll dem Sozialausschuss dann bis zu den Sommerferien vorliegen. Anschließend wird darüber in den politischen Gremien beraten, damit dann spätestens im Herbst ein Planer hinzugezogen werden kann.

Vom Antrag zur Errichtung einer „Verlässlichen Halbtagsgrundschule“ an das staatliche Schulamt im Dezember 2007 bis heute hat die Gemeinde Niedergörsdorf mit Hilfe von Fördermitteln schon rund 4,6 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Grundschule investiert. Zu den Maßnahmen zählten in der Vergangenheit unter anderem die Sanierung des Daches und der Fassade sowie der Umbau des Heizhauses zur Mensa oder der Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Sanierung von acht Klassenräumen. Auch für die Erweiterung der Grundschule wird in Zukunft eine höhere Investition nötig sein.

Von Isabelle Richter