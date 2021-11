Dahme

Gesundes Frühstück kann so lecker sein. Es sich selbst zuzubereiten, ist kein Hexenwerk, macht man sich zudem gemeinsam an die Arbeit, macht die ganze Sache auch noch Spaß. Den Beweis für die in vielen Broschüren über Gesunde Ernährung zu lesenden Weisheiten erlebten die Dritt- und Viertklässler der Dahmer Grundschule in einer lehrreichen Unterrichtsstunde der besonderen Art. Mit einem lindgrünen, zum Kochstudio umgebauten Doppeldecker-Bus angereist war dazu Event-Koch Martin Schneider von der Berliner Essen-Wissen-Stiftung Eildermann, die sich der Aufklärung von Schul- und Vorschulkindern über Gesunde Ernährung verschrieben hat.

Grundschule Dahme: Die wenigsten Schülerinnen und Schüler wissen, was im gekauften Müsli drin steckt

Müsli zum Frühstück essen die meisten von euch gern zum Frühstück, aber die wenigsten wissen, was alles in den bunten Tüten drinnen steckt und was die Begriffe auf der Verpackung wirklich bedeuten und ob immer alles wirklich so gesund ist, wie dort behauptet wird“, legte Schneider gleich nach der Begrüßung los und stellte eine Müsli-Verpackung aus dem Supermarkt auf den Tisch. Da nicht nur Grundschüler sondern inzwischen auch Lebensmittelhersteller wissen, dass Zucker nicht wirklich gesund ist, wird dieser oft unter anderem Namen genannt. „Wenn Stärke und Enzyme zusammenkommen, entsteht daraus eben auch Zucker und auch ’modifizierte Stärke’ ist Zucker“, klärte Schneider seine jungen Zuhörer auf.

15 Umdrehungen und schon ist eine Müsli-Schale mit Haferflocken gefüllt. Quelle: Uwe Klemens

Auch die schönen Bilder mit leckeren Erdbeeren Stimmen nicht, wie jeder, der bereits die Prozentrechnung beherrscht, schnell nachrechnen kann. „Zwei Prozent Erdbeeren in einer 500-Gramm-Müslipackung bedeutet, dass in Wirklichkeit pro Portion nur etwa eine Viertel Erdbeere drin steckt“, rechnete der Eventkoch den sichtlich überraschten Mädchen und Jungen vor.

Frische Früchte sind deutlich leckerer und gesünder als die getrockneten aus der Tüte. Quelle: Uwe Klemens

„Wenn der Hersteller den in Wirklichkeit gar nicht so teuren Haferflocken ein paar wenige andere Dinge hinzufügt und dann drei bis vier Euro verlangt, ist dass etwa viermal so viel, als wenn wir uns die Zutaten selbst aussuchen. Und wenn wir frische Früchte statt der getrockneten verwenden, ist es außerdem gesünder und schmeckt auch noch besser“, sagt Schneider, unter dessen Regie die Schüler dann selbst zur Tat schritten.

Mit einer kleinen Getreidemühle geht das Aufbrechen des Hafers zu Flocken blitzschnell. Quelle: Uwe Klemens

Das Aufbrechen von Haferkörnern zu Flocken und das Putzen der Erdbeeren und Schälen und Zerkleinern der Bananen dauerte nur wenige Augenblicke mehr, als das anschließende Verzehren. „Ich hab noch nie in meinem Leben so leckeres Müsli gegessen“, schwärmte Till unter seiner selbstgebastelten Kochmütze. Auch wenn Chefkoch Schneider kaum ein anderes Urteil erwartet hatte, musste er dennoch über das Lob schmunzeln.

Der Rest ist Schweigen – und Schmatzen. Quelle: Uwe Klemens

„Den Kindern genau diese Erfahrung zu vermitteln, ist das Ziel des Kochbus-Projektes, das es bereits seit 2008 gibt“, sagt Schneider. Nach 25 Jahren als Schul-Caterer hatte Detlef Eildermann damals die Stiftung ins Leben gerufen, deren Kochbus seither deutschlandweit tourt.

Der Bus ist in TF und LDS gut nachgefragt

„Ich selbst habe früher in Schulküchen gekocht und arbeite unheimlich gern mit Kindern. Zum richtigen Kochen komme ich heute nur noch selten, weil der Bus eigentlich immer gut nachgefragt ist und mir die Gesundheitsbildung sehr am Herzen liegt“, beschreibt Schneider seine Motivation.

Finanziert wurde der ganztägige Bus-Stop vor der Dahmer Grundschule mit Geld aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“. „Von den 3000 Euro, die jede Schule bekommen konnte, haben wir uns neben dem Kochbus noch das Geschichtsprojekt mit dem Schlaglicht-e.V. und zwei Theatervorstellungen mit den Wahlsdorfer „Flunkerproduktionen“ leisten können“, erläutert Schulsozialarbeiterin Manuela Schmidt.

Von Uwe Klemens