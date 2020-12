Grundschule im Norden von Ludwigsfelde: Stadt hat Grundstück in Aussicht

Ludwigsfelde

Nun also doch: Ludwigsfeldes Norden bekommt höchstwahrscheinlich eine Grundschule. Seit Mittwoch hat die Stadt die Chance, vom Land Berlin eine geeignete Fläche zwischen dem Rousseaupark und dem Flussviertel zu bekommen. Das gab Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) am Donnerstagabend im Hauptausschuss bekannt.

Die Ankündigung ist der Anfang vom Ende einer langen Unzufriedenheit. Weil die Stadt selbst keine geeigneten Flächen im Norden von Ludwigsfelde besitzt, gab es bisher keine sinnvolle Möglichkeit dort eine Schule zu bauen. Ein Grundstückskauf im Rousseaupark wäre zu teuer geworden. Doch das Viertel hat eine Schule dringend nötig, denn in die Einfamilienhäuser ziehen viele Familien mit jungen Kindern.

Kurze Beine, kurze Wege: Die Kinder aus Ludwigsdorf sollen es mit dem neuen Grundschulstandort weniger weit haben. Quelle: Kevin Senft/Stadt Ludwigsfelde

„Wir wollen das machen, weil es Sinn macht“

Jetzt hat die Stadt eine Lösung für das Problem: Nach langen Verhandlungen sei am Mittwoch die Zusage gekommen, dass die Kommune eine Agrarfläche des Landes Berlin erwerben könne, sagte Igel am Donnerstagabend. Konkret geht es um eine Freifläche unterhalb der Straße „Zur Ahrensdorfer Heide“ am südlichen Ende der Rousseauallee. Die Stadt habe jetzt die Möglichkeit, diese Fläche gegen eine eigene Fläche zu tauschen, sagte Igel. Hier biete sich eine von der Stadt ungenutzte Agrarfläche in den umliegenden Orten an. Das Berliner Unterhaus hatte über die Entscheidung abstimmen müssen – und das am Mittwoch zugunsten von Ludwigsfelde getan. „Wir wollen das machen, weil es Sinn macht“, sagte Igel.

Die neue Option wirft die Pläne zum Grundschulaus- und -neubau im Stadtgebiet noch einmal durcheinander. Der geplante Ausbau der Kleeblatt-Grundschule würde vorerst wegfallen, stattdessen entstünde ein Neubau im Norden der Stadt. Die Stadt bleibt also bei den geplanten fünf Grundschulen, die es künftig in Ludwigsfelde geben soll, verlagert mit der neuen Schule nur den Standort zugunsten der Anwohner im Norden.

Neuer Standort löst mehrere Probleme

Die Schule im Norden löse gleichzeitig das Verkehrsproblem in der Kernstadt, sagte Fachbereichsleiter Paul Niepalla. Denn bisher war oft kritisiert worden, dass sich alle Eltern mit ihren Autos um wenige Schulstandorte drängen. Auch mit Mehrkosten rechnet der Bürgermeister nicht. Zwar müsse auf dem Grundstück erst Bauland geschaffen werden, aber ein Grundschulneubau werde die Kosten im Rahmen der Machbarkeitsstudie nicht übersteigen. Zudem sei die Fläche so groß, dass auch zum Beispiel eine Turnhalle denkbar sei.

Die Mitglieder des Hauptausschusses lobten und dankten Bürgermeister Igel dafür, dass er sich um den Grundschulstandort im Norden der Stadt bemüht habe. „Das ist eine tolle Nachricht, dass an diesem Standort die Möglichkeit entsteht“, sagte Marcel Penquitt ( SPD). „Herzlichen Dank an Andreas Igel, dass er sich im Sinne der Ludwigsfelder voll ins Zeug gelegt hat – das ist eine großartige Arbeit.“ Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Hans-Erwin Baltrusch (B90/VfLU), sagte: „Das ist wunderbar für die Entwicklung der Stadt und im Interesse aller.“

Von Lisa Neugebauer