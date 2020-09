Schöna/Körba

Ein Wechselbad der Gefühle bewegte am Wochenende die Mitglieder der Interessengruppe (IG) „Rettet den Körbaer Teich“. Zum zweiten Mal hatten diese zu einer Benefizveranstaltung am Ufer des vom Austrocknen bedrohten Gewässers eingeladen. Doch der Wettergott meinte es zwar gut mit dem See, aber schlecht mit den Besuchern und dem Leipziger Liedermacher Egisson und Sängerin Magdalena. Letztgenannte mussten ihr Konzert wegen strömenden Regens vorzeitig abbrechen.

Spendengeld trotz Konzert-Abbruch

„Trotzdem hatten wir am Ende 295 Euro in der Spendenkasse“, staunte selbst IG-Mitbegründer Ingo Szalai angesichts der bestenfalls 50 Zuhörer.

Nach wie vor wird das Geld dringend benötigt, um das Pumpen von Grundwasser zur künstlichen Flutung des einst von Mönchen als Fischteich angelegten Gewässers zu finanzieren. Seit Sommerbeginn lief nahe der wenige Kilometer entfernt liegenden Ortschaft Schöna eine Pumpe, die das aus 70 Metern Tiefe geförderte Wasser über Feuerwehrschläuche und von der IG in Schuss gebrachte Gräben in den Teich beförderte.

Wer hier öfter spazieren geht, kann das Ergebnis mit dem bloßen Auge erkennen. Im Frühjahr noch trockenliegende Uferbereiche liegen inzwischen wieder unter Wasser.

Doch die Freude der Ausflügler und Anlieger teilt nicht jedermann. Im vergangenen Monat wurde die Pumpe abgeschaltet. Als offiziellen Grund hierfür nennt die IG die Hitze, die das Wasser auf dem Weg durch die Gräben zu schnell hätte verdunsten lassen.

Die Angst wiegt schwerer

Doch der zweite Grund schwiegt schwerer. Denn in Schöna nutzen viele Einwohner eigene Grundwasserpumpen und klagen mittlerweile darüber, dass sich der Grundwasserspiegel durch das Befüllen des Teiches so sehr senkt, dass sie selbst schon bald auf dem Trockenen sitzen.

Auch wenn die Amtsdirektoren der beiden Verwaltungen in Dahme und Schlieben gegenüber den Anwohnern betonen, dass dieser Fall nicht eintreten kann, weil es zwischen der Wasserader in 70 Metern Tiefe und der von den Anwohnern genutzten keine Verbindung gäbe, bleibt das Bepumpen des Teiches umstritten und die Frage, wann es damit weitergeht, vorerst ungeklärt.

