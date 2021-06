Luckenwalde/Jüterbog

Über die Traumzahl 1,0 als Abiturdurchschnitt könnte Luise Wehle nur müde lächeln. Sie tut es aber nicht. Mit ihren 888 von 900 möglichen Punkten bei der Bewertung ihrer Reifeprüfung hat die noch 17-Jährige nicht nur einen Rekordwert erzielt, sie liegt damit auch rechnerisch deutlich unter dem Notendurchschnitt von 1,0. Um genau zu sein: bei 0,733. „Das ist das beste Abitur, das je in diesem Haus abgelegt wurde“, verkündete Schulleiter Michael Kohl stolz bei der Übergabe der Abiturzeugnisse in der Aula des Luckenwalder Friedrich-Gymnasiums.

Darüber hinaus gebe es eine hohe Leistungsdichte unter den insgesamt 73 Abiturienten. Allein sechs von ihnen erreichten die 1,0. „Auch das ist ein Spitzenwert“, so Kohl. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,2.

Sechs der zehn besten Abiturienten des Friedrich-Gymnasiums Luckenwalde. Vorne: Luise Wehle. Quelle: Hartmut F. Reck

Auf der anderen Seite haben es sechs Schüler die Abiturprüfung nicht geschafft. Das hänge auch mit den strengeren Bewertungsmaßstäben zusammen, die seit diesem Schuljahr gelten, so Kohl. Zwei werden die 12. Klasse wiederholen, vier gehen mit der Fachhochschulreife ab und können nach erfolgreicher beruflicher Praxis ein Fachhochschulstudium antreten.

Schulleiter Michael Kohl übergibt die Abiturzeugnisse. In der Aula herrschte noch Maskenpflicht. Quelle: Hartmut F. Reck

Wegen der immer noch geltenden Hygienebestimmungen wurde die Zeugnisübergabe nicht wie früher im Stadttheater vorgenommen, sondern in zwei Schichten in der Aula. Besonders gute Schüler erhielten neben dem Zeugnis Pokale und/oder Buchpräsente in verschiedenen Fächern. Luise Wehle hatte danach am meisten zu schleppen: einen Pokal und zwei Bücher.

Brütende Hitze auf dem Schulhof

Am Samstagnachmittag wurden auf dem brütend heißen Schulhof des Goethe-Schiller-Gymnasiums Jüterbog 64 Abiturzeugnisse und zwei Abschlusszeugnisse mit Fachhochschulreife übergeben. Zwei Schüler werden die 12. Klasse wiederholen. Am Jüterboger Gymnasium gelang es zwei Schülerinnen, die Traumnote 1,0 zu erreichen: Johanna Tomat und Malin Preiß. Auch dort war man sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Laut Schulleiter Sebastian Möller hatten fast 40 Absolventen als Durchschnittsnote eine Eins vor dem Komma.

In Jüterbog „bauten“ Malin Preiß und Johanna Tomat ihr Abitur mit 1,0. Quelle: Hartmut F. Reck

Bei aller Freude über die erfolgreich beendete Schulzeit schwang doch etwas Traurigkeit mit. Diese blöde Pandemie hatte nicht nur die letzten beiden Schuljahre durcheinander gebracht, zuletzt durften die Abibälle dann doch nicht stattfinden, die man schon vorbereitet hatte.

Doch was tun mit dem teuren Ballkleid? Manche jungen Damen trugen es einfach zur Zeugnisausgabe, andere ließen es wieder zurückgehen, wenn das Preisschild noch nicht abgeschnitten war. Und die Hitze bestimmte das weitere Erscheinungsbild: Miniröcke bei den Mädchen und vereinzelte Bermudashorts oder abgeschnittene Jeans bei den Jungen.

Jüterbogs Schulleiter Sebastian Möller packt das Geschenk des Abiturjahrgangs 2021 an das Goethe-Schiller-Gymnasiums aus: eine Bank mit den Porträts der Namensgeber. Quelle: Hartmut F. Reck

Und gefeiert hatten die meisten schon vorher, aber nur klassenweise oder ganz privat, also im kleineren oder kleinsten Rahmen. Und das alles ohne die stolzen Eltern.

Sie müssen auf der neuen Bank nachsitzen: Goethe und Schiller. Quelle: Hartmut F. Reck

Nun geht es darum, die Zukunft zu planen. Luise Wehle will etwas im naturwissenschaftlichen Bereich studieren. Was genau, weiß sie noch nicht. Und ihr Erfolgsrezept? „Ich bin immer am Ball geblieben und habe gelernt, es aber nie verbissen gesehen. Ich hatte auch keinen Druck, irgendeinen Numerus Clausus zu erreichen, war aber zugegebenermaßen immer strebsam.“

Von Hartmut F. Reck