Halbe

Allein das Sturmtief Zeynep Mitte Februar verursachte bei den Mitgliedern der Halber Feuerwehr innerhalb von nur drei Tagen zwölf Einsätze. Glücklicherweise wurden dabei aber keine Personen verletzt. Es blieb bei zahlreichen umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Kronen und dicken Ästen, die von Fahrbahnen und Gehwegen geräumt werden mussten. Ohne Kettensägen geht da gar nichts.

Halbe: Lehrgänge für Umgang mit Kettensäge

Doch der keineswegs ungefährliche Umgang mit ihnen will gelernt sein. Daher schrieb die Halber Wehrführung unlängst an einem Sonnabendvormittag eine solche Ausbildung wieder auf den Dienstplan - selbstverständlich abgestimmt mit der Oberförsterei Hammer.

Die Teilnehmer wurden dabei in einem Waldgebiet in Richtung Löpten in zwei Gruppen - Anfänger und Fortgeschrittene -aufgeteilt. Die Anfänger mit Laura Hirthe, John Kienow und Patrick Schmidt nahm der „alte Mann“, wie Jürgen Gonschorek mit seinen 61 Lenzen von seinen Kameraden augenzwinkernd genannt wird, unter seine Fittiche. Und der gelernte Forstfacharbeiter weiß, worum es geht. Schließlich hat er seinen ersten Motorsägenschein schon 1978, damals noch im Ausbildungskommando der Feuerwehr in Nauen, abgelegt.

Jürgen Gonschorek bringt schon der dritten Feuerwehr-Generation den Umgang mit der Kettensäge bei. Quelle: Franziska Mohr

Tipps vom Jürgen Gonschorek

Die erste Erfahrung für die angehende Erzieherin Laura Hirthe, die erstmals eine Kettensäge in der Hand hielt, war, dass sie mit rund sechs Kilogramm durchaus ihr Gewicht hat. Zuvor hatte der Senior aber längst schon die „Kleiderordnung“ mit der auch 1,4 Kilogramm schweren Schnittschutzhose sowie den Schnittschutzschuhen überprüft. „Die Kettensäge immer mit beiden Händen festhalten und dabei die Haltegriffe so umfassen, dass die Daumen jeweils die Griffe umschließen“, erklärte Gonschorek. Das verringere die Wirkung des nicht zu unterschätzenden Rückschlags. Geschnitten werde aus dem Gelenk. „Es ist anstrengender als es aussieht“, stellte der 26-jährige Kraftfahrer John Kienow schon nach wenigen Minuten fest. Selbstverständlich lernte das Trio an diesem Sonnabendvormittag auch vieles über die Fallrichtung der Bäume sowie den Fallkerb, der etwa ein Viertel des Baumstamms umfassen muss. „Mir hat sich vor allem der Druck- und Zugpunkt eingeprägt, um die Säge nicht einzuklemmen“, sagte die 20-jährige Laura Hirthe.

Gekonnt gab der Routinier, der seit 44 Jahren zur Feuerwehrtruppe gehört, immer wieder Tipps, korrigierte die Haltung, sorgte für einen besseren Stand und wies auf mögliche Gefahren hin. „Den richtigen Umgang mit der Kettensäge bringe ich jetzt der dritten Feuerwehr-Generation bei“, meinte Jürgen Gonschorek schmunzelnd. Wohlwissend, dass dies angesichts zunehmender Wetterunbilden nötiger denn je ist. Das sehen auch Patrick Schmidt, Laura Hirthe und John Kienow so, die übereinstimmend feststellten, dass sie an diesem Sonnabend nicht nur etwas für den Feuerwehrdienst, sondern fürs Leben gelernt haben.

Von Franziska Mohr