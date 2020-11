Woltersdorf

Zwischen Kürbissen und Kerzen saß am Samstag ein Jawa, mit leuchtend roten Augen und Hunger auf Süßigkeiten. Unter dem Umhang verbarg sich der elf Jahre alte Arwid. Der Star Wars Fan wollte unbedingt als Jawa gehen, „weil die so cool sind“. Jawas sind kleine Wesen aus dem Star Wars Universum, die Schrott sammeln und diesen weiterverkaufen – der Jawa von Woltersdorf sammelte am Samstag jedoch keinen Schrott sondern Süßigkeiten. Von Haus zu Haus zog er, die schwarze Maske immer im Gesicht – „also die Maskenpflicht hab ich eingehalten“ lachte Arwid.

In den Filmen sprechen Jawas meist eine unverständlichen Sprache, „das hört sich an wie ‚Utini‘“, doch das die meisten Nachbarn das wohl nicht verstehen würden, übersetzte Arwid das lieber auf: „Wir sind die kleinen Geister und essen gerne Kleister und wenn sie uns nichts geben, dann bleiben wir hier kleben“.

Das Kostüm hatte er teilweise selbst gebastelt. „Den Umhang hat Mama bestellt, aber die Augen habe ich selbst angeklebt“, sagte der Elfjährige stolz.

Von Antonia Engel