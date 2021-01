Dahme

Das Schild in der Schatzkammer von Harald Schenke hat Symbolcharakter: „Betreten verboten –Lebensgefahr“ steht auf der Warntafel, die nur eines der Tausenden Geschichts-Exponate ist, die der gebürtige Illmersdorfer aufbewahrt. Wer die Warnung ignoriert, kann schnell das gleiche Schicksal erleiden wie der 64-Jährige. „Das Kramen in der Historie ist wie ein schlimmer Virus und die Begeisterung für all die hinter den Dingen verborgenen Geschichten lässt einen ein Leben lang nicht mehr los“, beschreibt Schenke sich und sein halbes Jahrhundert Forschungsarbeit.

Die Kamera ist immer dabei

Seit Jahrzehnten gibt es praktisch kein besonderes Ereignis in der Region zwischen Dahme, Jüterbog und Luckau, bei dem Schenke nicht mit dem Fotoapparat und der Video-Kamera mit dabei ist, um die Erinnerung daran für nachfolgende Generationen zu bewahren. In seinen Wohnräumen und unterm den Dach seines Hauses stapeln sich riesige Berge mit alten Zeitungen, Aktenordnern voller Kopien aus staatlichen und kirchlichen Archiven und mit Niederschriften von Erinnerungen Älterer. Das scheinbare Wirrwarr habe er trotzdem im Griff, versichert Schenke. „Was ich suche, finde ich, auch wenn nicht immer sofort“, gesteht er ein.

Anzeige

Kaum ein wichtiges Ereignis, hier bei einer Gedenkveranstaltung für Nazi-Opfer, das Harald Schenke nicht mit seiner Kamera für die Ewigkeit konservieren würde. Quelle: Uwe Klemens

Für sein Identitätsstiftendes, und langjähriges Wirken als Chronist seiner Heimatregion wurde Schenke im vergangenen Dezember, zusammen mit anderen, verdienten Ehrenamtlern, von Landrätin Kornelia Wehlan gewürdigt. Einen Ehrenplatz für die Urkunde zu finden, war angesichts überfüllter Regale und Ablagen eine echte Herausforderung.

Auch Schilder der in den 1960er stillgelegten Kleinbahn haben in Schenkes Fundus einen Platz gefunden. Quelle: Uwe Klemens

„Als Kind einer alleinstehenden Mutter hatte ich es auf dem Dorf nicht leicht und wurde viel gehänselt“, blickt Schenke zurück auf die Zeit, als er entdeckte, wie wertvoll es sein kann, wenn Ältere Jüngeren aus ihrem Leben erzählen. „Mein Großvater Gustav spielte bei uns zu Hause den Vater-Ersatz und ich hörte ihm gerne zu. Das Zusammensein mit ihm war für mich damals vielleicht auch eine Art Nische, wo ich vor dem Spott anderer Kinder verschont blieb“, wagt Schenke eine Deutung seines frühen Hingezogen-Gefühls zu älteren Menschen.

Geschichtsunterricht in Großvaters Kneipe

Da Gustav der Kneiper im Dorf war, bekam Harald Schenke schon im Vorschulalter vom halben Dorf Geschichtsunterricht darüber, wie die Situation vor den Weltkriegen war und welche Schicksalsschläge, welches Leid und welche glücklichen Ereignisse die Menschen seines Heimatdorfes und auch in den umliegenden Orten geprägt haben.

Der Ruf Schenkes als wandelndes Heimatlexikon sprach sich herum. „1984 fragte mich unser damaliger Bürgermeister Dieter Schulze, ob ich nicht Ortschronist werden wolle, so dass ich sogar einen Ausweis und eine kleine Aufwandsentschädigung bekam“, blickt er zurück. Zusammen mit den Chronisten anderer Orte forschte Harald Schenke weiter. Gegenseitig half man sich dabei, vorhandene Wissenslücken zu schließen, da sich noch fehlende Teile des Gesamtpuzzles oft irgendwo in der Nachbarschaft befanden.

Fotos von Ortschronist Harald Schenke, der auch Hobbyfotograf ist - Blick über Dahme und sein markantes Rathaus. Quelle: Harald Schenke

Als die Familie etwa zur gleichen Zeit ins benachbarte Dahme zog, hielt Schenke seiner Leidenschaft die Treue, auch wenn Illmersdorf lange der Mittelpunkt seiner Nachforschungen blieb. Nach der Wende begann seine Sammlung mit Dingen vergangener Tage zu explodieren. Denn dass nicht nur Wohnungen aufgelöst, sondern ganze Häuser abgerissen wurden, weil sich Eigentumsverhältnisse änderten, bedeute auch das Verschwinden der stummen Zeitzeugen. Ausrüstungsgegenstände ehemaliger Sowjettruppen, Überwachungstechnik der Stasi, bäuerliches Gerät für die Heuernte, Werkszeug aus den längst verschwundenen Werkstätten ausgestorbener Handwerksberufe und dergleichen mehr warten in den Schenkeschen Schatzkammer auf den Tag ihrer Wiederentdeckung.

Fotos von Ortschronist Harald Schenke, der auch Hobbyfotograf ist - Mühle bei Rosenthal Quelle: Harald Schenke

Seit der gelernte Maurer vor knapp zwei Jahren in den Vorruhestand ging, verbringt er noch mehr Zeit mit dem Sitzen über alten Karten und Chroniken. Sein derzeit wichtigstes Projekt ist die Erforschung der zwischen Dahme, Luckau und Elbe-Elster liegenden Rochauer Heide. Zusammen mit Kemlitz’ Ortschronisten Fred Zschoppe will Schenke ergründen, warum hier selbst der kleinste Weg nach einer Person benannt ist und wer diese Menschen waren.

Bilder sind mehr als bloße Dokumentation

Obwohl Schenkes Begleiter schon lange der Fotoapparat und die Videokamera ist, entdeckt er zunehmend die Leidenschaft am Fotografieren. Seine Bilder dürften irgendwann nicht nur als dokumentarische Zeugnisse einer unwiderbringlichen Zeit gelten, sondern besitzen zunehmend auch künstlerische Qualität.

Lesen Sie auch Paplitz: Sieglinde und Gerhard Schulze feiern eiserne Hochzeit

Die Frage, was mit seinem Fundus später einmal geschieht, stellt sich Schenke in letzter Zeit immer häufiger. „Die Alten, denen ich damals so gerne zugehört habe, gibt es kaum noch und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass ich mit dem Erzählen beginne“, so der Ortschronist, der sich an ein eigenes Buch bislang noch nicht herangetraut hat. Zu Erzählen hätte er eine Menge.

Von Uwe Klemens