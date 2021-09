Niedergörsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat das Jahr 2021 schon wieder fast hinter sich gebracht. Schon in ein paar Wochen sollen die Diskussionen zum Haushalt 2022 starten. Doch wie steht die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr finanziell da? Das konnte Martina Schlanke den Gemeindevertretern jüngst beantworten. Die Kämmerin gab ihnen eine erste Halbjahresbilanz zum Haushaltsvollzug 2021.

Noch zu Beginn des Jahres hatte Martina Schlanke mit einem schwierigen Jahr 2021 gerechnet. Die Gemeinde Niedergörsdorf hatte ihren Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept für 2021 aufgrund längerer Diskussionen erst am 17. Februar beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung kam daraufhin im Mai. Demnach konnten Investitionen erst dann getätigt werden. Dennoch fällt der Halbjahresbericht positiv aus. Laut der Kämmerin habe die Gemeinde alle begonnenen und weiterzuführenden Maßnahmen auf den Weg bringen und alle laufenden Erträge und Aufwendungen einholen können. „Ich finde das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mir unsere Nachbarkommunen so anschaue“, so Schlanke dazu. Der Gemeinde Niedergörsdorf sei es laut der Kämmerin gelungen, das beschlossene Haushaltssicherungskonzept abzudecken und nicht zu verschlechtern.

Gewerbesteuer: Ziel zum Halbjahr fast erreicht

„Corona begleitet uns nun schon das zweite Jahr und wir müssen schauen, dass wir alle laufenden Erträge so einfahren, wie wir es für das Jahr geplant haben“, so die Kämmerin zur Schwierigkeit. Entgegen der Befürchtung, dass man im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen nicht so gut dastehen werde, ergibt sich nun im September ein anderes Bild. Zu den Gewerbesteuereinnahmen erklärt Martina Schlanke aktuell: „Wir haben unsere 1,1 Millionen Euro, die wir bis zum Halbjahr geplant haben, fast erreicht.“

Schon zu Beginn des Jahres habe die Gemeinde eine gesunde Liquidität aufweisen können. Diese sei im Jahresverlauf weiter gewachsen. Als kommende große Investition steht unter anderem noch die Anzahlung des Feuerwehrfahrzeuges für die Wehr in Blönsdorf aus. Dort gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Denn die Gemeinde Niedergörsdorf muss für das Löschfahrzeug keinen Kredit über 100.000 Euro aufnehmen. Das Fahrzeug soll voraussichtlich zum Jahresende geliefert werden.

Auch beim Thema Jahresabschlüsse kann Martina Schlanke eine positive Bilanz ziehen. Der Abschluss für 2018 stehe – der 2019er sei in Fertigstellung und auch der Jahresabschluss für 2020 soll noch fertig gemacht werden, um dann alle drei Jahre hintereinander prüfen zu können. Dies sei eine gute Voraussetzung für die fortführende Finanzierung des Gemeinsehaushaltes, der von 2022 bis 2025 geplant werden muss.

Von Isabelle Richter