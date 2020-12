Jüterbog

Der Urwald kann sich im Landkreis Teltow-Fläming weiter ausbreiten. Gemeint sind die Wildnisflächen im Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg, die im Eigentum der privaten Stiftung Naturlandschaften Brandenburg sind. „Die Wildnisstiftung“, wie sie sich auch nennt, verfügte bisher über 2012 Hektar Fläche in diesem Gebiet, die wieder ihrer natürlichen Entwicklung überlassen bleibt. Nun konnte die Stiftung weitere 73 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Heidehof erwerben und somit ihre bestehende Wildnisfläche auf 2085 Hektar erweitern. „Ein wertvoller, weiträumig unzerschnittener Lebens- und Rückzugsraum für Tier- und Pflanzenarten wird so dauerhaft für den Wildnisschutz gesichert“, sagt Anika Niebrügge, Pressesprecherin der Stiftung.

„Ein Grund zum Feiern“

„Wir gehören zu den ersten Organisationen, die mithilfe des Wildnisfonds der Bundesregierung Flächen für den Wildnisschutz kaufen und dauerhaft sichern“, teilt Stiftungsgeschäftsführer Andreas Meißner mit, was im Jahr des 20-jährigen Bestehens der Einrichtung ein besonderer Grund um Feiern sei. In dieser Zeit hat sie sich zu einer der größten und erfahrensten privaten Eigentümerinnen von Wildnisflächen in Deutschland entwickelt. Insgesamt betreut sie nach eigenen Angaben Flächen mit einer Größe von rund 13.600 Hektar im Land Brandenburg. Auf rund zwei Dritteln dieser Flächen finden bereits keine Eingriffe mehr statt. Dies geschehe im Sinne der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, betont die Stiftung.

Ziel: zwei Prozent Wildnis

Ziel des Wildnisfonds sei es, so teilt Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) mit, „mindestens zwei Prozent des Landesfläche Deutschlands wieder zu Wildnis werden zu lassen“. Den Anfang mache man mit einer Fläche im Frankenwald in Thüringen und mit der Erweiterung des Heidehofs bei Jüterbog. Dies geschehe, weil es nur noch sehr selten große, zusammenhängende Gebiete gebe, in denen sich die Natur vom Menschen ungestört entwickeln könne.

Die Jagd wird eingestellt

Die mithilfe des Fonds erworbene Fläche gehörte vorher einem Privateigentümer, der sie zur Eigenjagd nutzte, teilte die Stiftung auf Nachfrage der MAZ mit. Das hinzugekommene Areal liegt im sogenannten Eichberg-Gebiet im zentralen Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes Heidehof südlich der Ortschaft Holbeck (Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal). „Die Fläche grenzt direkt östlich an unsere bisherigen dortigen Flächen“, berichtet Anika Niebrügge. Geprägt sei die neu hinzugekommene Fläche „durch lichte, maximal 30-jährige Birken- und Kiefernbestände für die keine waldbaulichen Initialmaßnahmen notwendig sind, und die unmittelbar aus der forstwirtschaftlichen Nutzung entlassen werden können.“ Auch die Jagd werde dort nun eingestellt.

Ziegenmelker, Zauneidechse und ein Rudel Wölfe

Schließlich ist es Sinn und Zweck der „Wildnisstiftung“, Rückzugsräume für zahlreiche und teilweise bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu bieten. So habe sich auf dem Heidehof bereits ein wichtiger Lebensraum für das hier ansässige Wolfsrudel und seltene Arten wie zum Beispiel Ziegenmelker und Zauneidechse entwickelt. „Die Biotope reichen von offenen Sandlebensräumen und Besenheiden über Pionierwälder aus Birken und Kiefern bis hin zu älteren Traubeneichenwäldern, die sich zu Urwäldern von morgen entwickeln“, teilt die Stiftung mit.

„Wichtiger Meilenstein“

Über die ersten Projekte im Rahmen des Wildnisfonds der Bundesregierung freut sich auch die Initiative „ Wildnis in Deutschland“, ein breites Bündnis aus 19 namhaften Naturschutzorganisationen, das sich für die Einrichtung dieses Fonds eingesetzt hatte. Mit der Förderung der beiden Projekte in Brandenburg und Thüringen sei „ein wichtiger Meilenstein für den Naturschutz, um wertvolle Lebensräume zu erhalten“, sagt Manuel Schweiger von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und Koordinator der bundesweiten Initiative.

Von Hartmut F. Reck