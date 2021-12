Wünsdorf

Wussten Sie, dass bereits 1896 in Zossen Radsportgeschichte geschrieben worden ist? Kennen Sie sich mit Trachten und Heimatbräuchen im Landkreis aus? Hätten Sie gedacht, dass es in Baruth schon im 18. Jahrhundert einen regen kulturellen Austausch gegeben hat? Und ist Ihnen bekannt, dass eine Filmdiva aus dem Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock stammt? Dies und einiges mehr erfährt man, wenn man das im Heimatmuseum Der Teltow erhältliche Jahrbuch für den Landkreis Teltow-Fläming 2022 erwirbt. Auf 148 Seiten berichtet der inzwischen neunundzwanzigste Jahrgang in Text und Bild über Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der Region.

Bunte Themenvielfalt in 23 Beiträgen

Die insgesamt 23 Beiträge befassen sich mit den „Schlössern“ von Lüdersdorf, der nach Entwürfen eines italienischen Malers entstandenen Kanzel in der Jüterboger Kirche Unserer lieben Frauen, der St. Annenkapelle in Trebbin, dem Leben des Heimatkundlers Richard Kieser und der vermeintlichen Rettung der Gewöhnlichen Osterluzei.

Es wird an Walter Gericke erinnert, der nicht nur sportlich Maßstäbe setzte, sondern schon in den 1930er-Jahren eine erste Omnibuslinie zwischen Dabendorf und Berlin betrieb. Die historische Landwirtschaft im Niederen Fläming wird beschrieben und die Geheimnisse aus alten Kirchenakten von Neuhof und Werder bei Jüterbog werden gelüftet. Thematisiert werden die Ereignisse um das Kriegsende und den Friedensbeginn 1945 in Liebätz. Auch über Unglücke und Unfälle auf dem Schießplatz Kummersdorf wird berichtet.

Darüber hinaus ist von dem Altar in Görsdorf und weiteren Sehenswürdigkeiten des Ortsteils der Gemeinde Dahmetal die Rede. Zudem erfährt man einiges über den Kampf um die Verbesserung der Zossener Schulverhältnisse um 1800. Weitere Beiträge widmen sich den Lebenserinnerungen eines Geistlichen, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier wirkte, den Straßenbauarbeiten in Woltersdorf nach 1990, den Chausseehäusern im Landkreis und der Frage, wie und warum die evangelische Kirchengemeinde Ludwigsfelde vor erst 65 Jahren ein eigenes Gotteshaus bekam. Auch die traditionelle Chronik von ausgewählten Ereignissen im Landkreis Teltow-Fläming 2021/22 findet ihren Platz.

Das Heimatjahrbuch 2022 ist zum Preis von 7 Euro im Museum des Teltow in Wünsdorf und verschiedenen anderen Kultur- und Informationseinrichtungen des Landkreises sowie im Buchhandel erhältlich. Zudem kann es beim Amt für Bildung und Kultur der Kreisverwaltung telefonisch unter 03371 608-3602 bestellt werden.

Von Udo Böhlefeld