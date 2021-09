Heinsdorf

Günter Ukro, Chef des Fördervereins zum Wiederaufbau der Heinsdorfer Kirche, ist verzweifelt. Der bereits für 2019 geplante Start des inzwischen 12. Bauabschnitts wurde wegen Personalmangels bei der beauftragten Baufirma mehrfach verschoben. In der Coronakrise verschärfte sich das Problem, so dass die Firma ihre Zusage zurückzog. Ukros Sorge ist nun, dass die Ende dieses Jahres nach mehrmaliger Verschiebung nun Förderzusagen seitens der MBS-Stiftung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgezogen werden, wenn es nicht endlich losgeht. „Die schon 2019 zugesagten 28.000 Euro wären dann futsch und wir könnten nicht weitermachen“, fürchtet der 73-Jährige.

Firma hat raschen Baubeginn zugesagt

Seit diesem Dienstag kann der Fördervereins-Chef nun wieder lächeln. Nach der Besichtigung der Baustelle sicherte die kurzfristig in die Bresche gesprungene Langenlipsdorfer Flämingbau-GmbH für Mitte kommender Woche den Baustart zu. Erneut hat sich der Förderverein dabei viel vorgenommen.

Denn nach dem Wiederaufbau der 1969 komplett eingerissenen Kirchturms und des hinteren Kirchenschiffs ist nun der vordere Teil der Kirche, von dem nur noch Reste der Grundmauern stehen, an der Reihe. Auch die darunter befindliche Gruft, die erst vor wenigen Jahren beim Freilegen der mit Schutt und Erde zugeschütteten Kirchenreste wiederentdeckt wurde, soll am Ende des Bauabschnitts in ihrem Bestand gesichert sein.

Der einzige Eingang zur Gruft war dieses Kellerfenster, das nun verschlossen wurde. Quelle: Uwe Klemens

Um keine Neugierigen oder Souvenirjäger anzulocken, war die Existenz der Gruft seit ihrer Wiederentdeckung geheim gehalten worden. „Auch wenn es darin bis auf das noch gut erhaltene Kreuzgewölbe, verfaulten Sargbrettern und ein paar Knochen nichts mehr zu holen gibt, wollten wir das Geheimnis erst dann öffentlich machen, wie der Eingang zur Gruft verschlossen ist, damit niemand zu Schaden kommt oder die Gruft beschädigt wird“, erläutert Ukro den Grund der Geheimniskrämerei.

Die sanierten Grundmauern sollen zunächst ein Notdach erhalten, das später durch eine ähnliche Holz- und Glaskonstruktion ersetzt wird, wie sie im schon fertiggestellten Teil zu sehen ist.

Ukros größter Wunsch ist nun, dass die im Laufe der Jahre ausgedünnten Reihen des Fördervereins durch jüngere Mitstreiter aufgefüllt werden. „Für mich selbst hoffe ich, dass ich die Fertigstellung der Kirche noch erlebe und will so lange es geht dabei helfen“, so der Vereins-Chef.

Von Uwe Klemens