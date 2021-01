Jüterbog/Niedergörsdorf/Dahme

Heiraten im Jahr 2020 – für zahlreiche Paare aus der Region wurde dieser Plan zur Herausforderung. Vieles musste wegen der Pandemie umorganisiert werden und nicht alle Liebsten konnten immer dabei sein. Wie sich die veränderten Umstände auf das Hochzeitsjahr 2020 ausgewirkt haben, wissen Angela Schulze, Anja Schmolke und Heike Kensy. Die MAZ hat einmal genauer bei den Standesbeamtinnen aus Jüterbog, Niedergörsdorf und Dahme nachgefragt.

Die gute Nachricht: Trotz Corona haben auch im vergangenen Jahr wieder viele Paare den Schritt in die Ehe gewagt. In Jüterbog wurden insgesamt 52 Ehen geschlossen. Darunter 29 Paare aus der Stadt – 23 Paare kamen von außerhalb. In der Gemeinde Niedergörsdorf gaben sich 34 Paare das Ja-Wort. Dabei kamen die 13 Paare von außerhalb wie aus Berlin oder Schwerin. Im Amt Dahme wurden 28 Eheschließungen im Jahr 2020 gezählt. Dort waren die meisten Eheleute zwischen 20 und 35 Jahre alt.

Anzeige

Im Vergleich zu 2019 – wo mit 87 Eheschließungen ein neuer Rekord geknackt wurde – fanden in Jüterbog deutlich weniger Trauungen in 2020 statt. Nach dem ersten Schock habe etwa ein Viertel der Paare seine Vormerkungen für die großen Trauungen abgesagt, erklärt Angela Schulze. Auch Anja Schmolke berichtet von sechs verschobenen Eheschließungen. „Es war ab März deutlich spürbar, dass die Termine verhaltender gebucht wurden“, so die Niedergörsdorfer Standesbeamtin. Im Amt Dahme wurden acht der geplanten Trauungen verschoben. „Es platzten viele Träume“, so Heike Kensy.

Motto 2020: „Jetzt erst recht“

Mit den Lockerungen im Sommer kam dann aber bei vielen Heiratswilligen der Optimismus zurück. Einige entschieden sich sogar ganz spontan für eine Trauung. Darüber hinaus verrät Anja Schmolke: „Es gab auch eine gar nicht so kleine Anzahl von Paaren, die die Gunst der Stunde genutzt haben, um Ja zu sagen, ohne feiern zu müssen.“ Angela Schulze weiß zudem, dass die Ausnahmesituation 2020 einen Teil der Paare noch mehr zum Heiraten ermutigt hat. „Gefühlt war es das Jahr der Jüterboger Paare, die sich gesagt haben 'Nun heiraten wir erst recht'“, so die Standesbeamtin aus Jüterbog.

Lesen Sie auch Dennewitz: Hochzeitsmühle bekommt neuen Anstrich

Ein Großteil wählte dazu in Jüterbog das kleine Trauzimmer. Auch in Niedergörsdorf und Dahme ging der Trend in Richtung Mini-Hochzeit – wenn auch eher gezwungenermaßen. Frei nach dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ wollen viele die Feier jedoch nachholen, weiß Heike Kensy. Neben vielen kleinen Trauungen, gab es aber auch 2020 wieder außergewöhnliche Zeremonien oder Paare, die den Standesbeamtinnen in Erinnerung geblieben sind. So erinnert sich Anja Schmolke etwa an eine Biker-Hochzeit vor der Hochzeitsmühle in Dennewitz. Das Paar wollte eigentlich auf dem „Motorcycle Jamboree“ heiraten. „Da das Festival nicht stattgefunden hat, kamen die Biker zur Mühle“, erzählt Anja Schmolke. „Die Trauung fand draußen statt. So konnten alle Abstände eingehalten werden und alle Gäste an der Trauung teilnehmen.“

Auch in Jüterbog kamen Biker aus Cottbus. Darüber hinaus erzählt Angela Schulze: „Pech hatte ein Paar aus Spanien, das schon 20 Jahre dort lebt und nun in der alten Heimat beim nächsten Besuch kurz heiraten wollte. Diese beiden haben den Termin immer wieder verschieben müssen und hoffen nun auf 2021.“ In Erinnerung geblieben sei ihr zudem ein Friseurmeister aus Berlin, der sein Geschäft kurz nach der Hochzeit in Jüterbog schließen musste. Daran, ob er diese zweite Schließung wirtschaftlich übersteht, denkt Angela Schulze oft.

Wünsche für 2021: Mehr Sicherheit und Normalität

In Niedergörsdorf wurde neben den klassischen Ehen zwischen Mann und Frau eine gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. In Jüterbog musste bei einigen Paaren ausländisches Recht beachtet werden. Wie Angela Schulze berichtet, waren darunter die Länder Spanien, USA, Südkorea, Vietnam oder Russland. In Niedergörsdorf gab es zudem eine Trauung mit kolumbianischer Beteiligung. Insgesamt habe die Liebe und das Glück der Paare zwar die Situation überwogen. Dennoch berichtet Angela Schulze: „Es war ein sehr anstrengendes Jahr. Im ersten Halbjahr gab es viel zu trösten.“

Bei der Frage nach ihren Wünschen für das Jahr 2021 sind sich die Jüterboger Standesbeamtin und ihre Kolleginnen aus den Nachbarkommunen einig: Sie wollen vor allem eines – Normalität. Konkret heißt das bei Anja Schmolke mehr Planungssicherheit und ein weniger nervenaufreibendes Hin- und Her. Darüber hinaus wünscht sie sich weiterhin Paare, die von sich aus umsichtig, vorsichtig und realistisch sind. Denn die Standesbeamtin hat in 2020 noch deutlicher gemerkt, dass weniger oft mehr sein kann. „Es gab weniger Glanz und Glitzer, aber mehr Herz und Entschlossenheit“, erklärt sie rückblickend. Ähnlich sieht es auch Angela Schulze. Sie wünscht sich wie Dahmes Standesbeamtin Heike Kensy in 2021 wieder viele glückliche Paare, „die wissen, dass eine Ehe mehr bedeutet als eine große Traumhochzeit.“

Von Isabelle Richter