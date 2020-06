Hennickendorf

Laut der Polizei kam es wegen einer Unachtsamkeit auf der L 73 zwischen Hennickendorf und Dobbrikow am Dienstag zu einem Unfall. Beim Befahren der L 73 aus Richtung Hennickendorf kommend in Richtung Dobbrikow kam der Fahrer eines Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dadurch einen Sachschaden. Am Personenkraftwagen entstand ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrtüchtig und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Unfallort nahm die Polizei einer Unfallanzeige auf.

Von MAZonline