Hennickendorf: Viele Verkehrsteilnehmer fahren zu schnell

Hennickendorf

Am Wochenende wurde eine zweitägige Verkehrskontrolle auf der Ortsverbindungsstraße Hennickendorf – Ahrensdorf durchgeführt. Auf Grund vieler Beschwerden und der Anwohner von Hennickendorf und Ahrensdorf sowie vieler Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrer in den letzten Jahren auf dieser Strecke, die zugleich eine Unfallhäufungslinie der Kreisunfallkommission darstellt, wurde diese Kontrolle notwendig, wie die Polizei berichtet. Der Schwerpunkt lag auf der Einhaltung der Geschwindigkeit. Es wurden von etwa 1380 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Dabei fuhren insgesamt 241 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Es waren 160 Motorräder zu schnell. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 177 Km/h bei zulässigen 50 Km/h. Weiterhin fuhren insgesamt 81 Pkw zu schnell. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung bei einem Pkw lag laut Polizei bei 126 Km/h bei zulässigen 70 Km/h.Im Ergebnis der Verkehrskontrollen war festzustellen, dass über 17 Prozent der Verkehrsteilnehmer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben und diese zum Teil sogar extrem überschritten wurde.

Von MAZonline