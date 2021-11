Ludwigsfelde

Was tun, wenn die Blutdruckwerte zu hoch sind? Und welche Folgen kann das haben? Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow lädt für Mittwoch, 17. November, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Bluthochdruck ein.

Damit beteiligt sich die Klinik an den diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Das bundesweite Format widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Herz unter Druck: Ursache, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks“. Denn: Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung hat etwa ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland einen zu hohen Blutdruck – also etwa 20 Millionen Menschen.

Bluthochdruck als Risikofaktor

Gleichzeitig sei Bluthochdruck einer der „wichtigsten Risikofaktoren“ für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herzschwäche oder andere Krankheiten.

Los geht es am 17. November um 16 Uhr. Veranstaltungsort ist der Konferenzraum im 3. Obergeschoss, Haus A, des Ludwigsfelder Krankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße 40-44. Nach Angaben des Klinikums wird Oberarzt Waldemar Hoffmann „Ursachen und Diagnose des Bluthochdrucks“ erläutern.

Ludwigsfelder Mediziner referieren

Die Mediziner Justus Ziegler und Bibiana Lochow werden außerdem in ihren Beiträgen auf die Begleiterkrankungen und Organschäden bei Bluthochdruck beziehungsweise auf die medikamentöse Therapie eingehen. Im Anschluss an die Vorträge können die Besucherinnen und Besucher Fragen stellen. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel.

Von Johanna Apel