Blankenfelde-Mahlow

Eigentlich ist es ein schöner Moment: Merle Fischer macht mit zwei Gleichgesinnten einen Ausflug auf einen Berg am Rande der ukrainischen Stadt Lwiw. Der Ausblick ist großartig, von dort können sie die ganze Stadt sehen. Doch für Merle Fischer ist es der angsteinflößendste Moment ihrer Reise. „Lwiw von oben zu sehen, diese ganz normale, wunderschöne Stadt, und zu wissen: Es kann jederzeit etwas passieren, was sie zerstört – das war krass“, sagt die 21-Jährige. Die Stadt sei ihr in diesem Augenblick so verletzlich vorgekommen. „Ich habe keine Toten gesehen, keine Bombe gehört – und doch war die Gefahr so greifbar“, sagt Fischer. „Und keiner in Lwiw kann etwas dagegen tun.“

Gedanken wie diese haben sich eingebrannt in Merle Fischers Gedächtnis. Wenn sie von ihren Touren in die Ukraine berichtet, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. Dreimal war die Mahlowerin seit Ausbruch des Krieges an der polnischen Grenze beziehungsweise in der Ukraine. Sie unterstützt dort die Centaurus Stiftung, die eigentlich Pferde rettet und ihnen Asyl gibt, sich nun aber in Medyka (Polen) organisiert, um Tierheime und -ärzte in der Ukraine zu unterstützen.

Spenden für die Ukraine: Die 21-jährige Merle Fischer (rechts) aus Mahlow unterstützt einen Tierschutzverein, der sich in der Ukraine engagiert. Dagmara (links) und Markus gehören auch zu den Unterstützern. Im Hintergrund ist Lwiw zu sehen. Quelle: Merle Fischer

Erste Spenden-Tour führt bis an polnisch-ukrainische Grenze

Merle Fischer lebt in Mahlow und arbeitet für den Hunde-Ausführservice ihrer Schwester. Nebenbei hilft sie im – ebenfalls von der Schwester gegründeten – Ludwigsfelder Tierschutzverein „Undines Hundehilfe“. Als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, war der 21-Jährigen schnell klar: Sie will nicht nur zuschauen, sie will helfen. Also trat sie mit verschiedenen Hilfsorganisationen in Kontakt.

Als die Centaurus Stiftung Anfang März mit einem Konvoi Futter in und Tiere aus der Ukraine bringen wollte, schlossen sich Fischer und ihre Familie an. Nach einem Aufruf seien sie „von Spenden überrannt“ worden, sagt die 21-Jährige. Drei Autos voll mit Tierfutter und -bedarf brachten sie nach Medyka, einem polnischen Dorf an der Grenze zur Ukraine, wo die Stiftung ein Lager eingerichtet hatte. Von dort sollten die Spenden in die Ukraine gehen.

Beim ersten Spendenaufruf war die Unterstützung der Mahlower groß. Merle Fischer und ihre Familie starteten mit drei, satt wie geplant mit einem Auto. Quelle: Merle Fischer

Die Autos sind für die Tour in die Ukraine voll beladen. Quelle: Merle Fischer

„Beim ersten Mal bin ich nicht über die Grenze gefahren“, sagt Fischer. Die Familie kannte natürlich die Bilder der Medien aus der Ukraine und konnte nicht einschätzen, wie sicher der Grenzübertritt sein würde. Doch einfach die Spenden in Polen abgeben und wieder fahren – das reichte Merle Fischer nicht. „Ich hatte gehofft, dass ich mehr tun kann“, sagt sie. „Also habe ich zu Hause zwei Tage Frust geschoben und am dritten Tag gesagt: Ich muss noch mal hin.“

Über die Grenze in die Ukraine: „Ich war sehr aufgeregt“

Sie packte gut zwei Wochen später noch einmal ein Auto voll mit Spenden und fuhr erneut nach Medyka. Neben Helfern aus ganz Europa hätten sich gut 200 Hunde in dem Lager getummelt, erzählt Fischer. Die seien aus der Ukraine geholt worden, denn viele Flüchtende – vor allem aus dem Osten des Landes – hätten die Vierbeiner nicht mitnehmen können und sie in Grenznähe abgegeben. Auch die Tierheime und Auffangstationen in der Ukraine seien extrem voll gewesen und hätten Hilfe und Spenden gebraucht, so Fischer. Um vor Ort zu helfen, entschloss sich die 21-Jährige, dieses Mal mit in die Ukraine zu fahren.

„Ich war sehr aufgeregt“, erzählt sie. „Ich hatte Angst, dass irgendwas nicht passt.“ Denn für die Einreise brauchte sie allerlei Dokumente. „Ein mulmiges Gefühl war schon immer da, ob man rein- – und vor allem auch wieder rauskommt“, sagt Fischer. Dazu wurde ihr eine schusssichere Weste gegeben und geraten, sich nicht anzuschnallen, falls sie in der Ukraine schnell das Auto verlassen muss. Nach einer scheinbar endlosen Wartezeit vor der Grenze konnten die zwei Autos der Tierretter passieren. Auf der ukrainischen Seite sah Merle Fischer viele Geflüchtete, die in langen Schlangen anstanden. „Da waren Mütter mit ihren Kindern und maximal einem Koffer“, erzählt Fischer. „Das war schon sehr eindrücklich.“

Für die Fahrt in die Ukraine klebten die Tierretter sich Schilder mit roten Kreuzen ins Auto. Quelle: Merle Fischer

Menschen in Lwiw leben noch ihren Alltag

Ansonsten erinnerte die 21-Jährige aber wenig an die Bilder aus dem Fernsehen. „Man dachte, man sieht sonst was, aber natürlich waren die Angriffe bis dahin vor allem im Osten des Landes und um Kiew, nicht so weit im Westen.“ Sie erlebte in und um Lwiw mehr oder weniger einen normalen Alltag. Wenn allerdings ein Flugzeug über die Stadt geflogen sei, habe sich die Stimmung um sie herum verändert: „Alle schauten angespannt hoch, denn niemand wusste in dem Moment, was das für ein Flugzeug ist“, sagt Merle Fischer. Die Militär-Checkpoints habe sie selbst als wenig bedrohlich empfunden, sagt die 21-Jährige. „Aber sie erinnern einen natürlich daran, dass dort Krieg herrscht.“

Ukrainer sind dankbar für Hilfe aus Europa

Auch bei ihrer dritten Tour über Ostern fuhr sie selbst in die Ukraine. Dieses Mal brachte sie nicht nur Spenden in ein Tierheim, sondern versuchte auch, besonders kranke Hunde von dort über die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen, was inzwischen nicht mehr so einfach möglich ist. Weil es im ersten Anlauf nicht klappte, musste sie eine Nacht im Auto in der Ukraine verbringen. Auch eine alte Frau, die nur ukrainisch konnte, aber Merle Fischer dennoch viel erzählte, hatte die 21-Jährige mit bis an die Grenze genommen. „Ich habe sehr viel erlebt“, sagt die Mahlowerin.

Die Dankbarkeit über die Hilfe sei groß, sagt Fischer. An der Grenze hätten Menschen gehupt und gewunken, wenn sie ein ausländisches Kennzeichen Richtung Ukraine fahren sahen. „Das war sehr emotional“, sagt Fischer. „Die Menschen freuen sich, wenn man hilft und nicht die Augen verschließt.“

Merle Fischer plant schon die nächste Tour in die Ukraine

Merle Fischer will wieder in die Ukraine fahren. „Hier in Deutschland meinen normalen Alltag zu leben, kommt mir sehr komisch vor“, sagt sie. Mit den Gedanken ist sie eigentlich schon bei der nächsten Spenden-Tour. Doch dafür braucht sie erst einmal ein großes und geländetaugliches Auto. „Wer da helfen kann, kann sich gern bei mir melden“, sagt sie. Auch Spenden, etwa Katzen und Hundefutter, Transportboxen und Konserven sowie Hygieneartikel für Menschen nimmt sie gern für die nächste Tour an.

Wer Merle Fischer mit Spenden oder einem Auto unterstützen will, kann sich bei ihr – am besten per Whatsapp – unter der Telefonnummer 0162/9 18 37 08 melden.

Von Lisa Neugebauer