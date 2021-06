Teltow-Fläming

Hauptsache ans Wasser – das haben sich an diesem Wochenende viele Berliner und Brandenburger gedacht. Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad waren die Seen in Teltow-Fläming der Anziehungspunkt Nummer eins. Mit vermehrten Einsätze wegen der Hitzewelle hatten zumindest die Ludwigsfelder Rettungskräfte nicht zu tun – das Wochenende konnten die meisten also unbeschwert erleben.

Heißes Wochenende: Die Menschen suchen Abkühlung an den Seen der Region. Im Strandbad Kallinchen bildete sich bereits zur Eröffnung im 8 Uhr eine Schlange. Quelle: Lisa Neugebuer

Berliner fahren an Motzener See

Vor dem Strandbad Kallinchen hatte sich bereits zur Öffnung um 8 Uhr eine lange Schlange gebildet. Mit dabei: Die vierköpfige Familie Georgi aus Berlin-Treptow. „Wir waren gestern schon hier, allerdings später und da war es schon so voll“, sagt Vater Alexander Georgi. Weil die Kinder ohnehin früh wach seien, habe sich die Familie am Sonntag daher früher auf den Weg gemacht. „Wir sind im Sommer oft hier, weil es einfach schön ist, man gut parken kann und es nicht so teuer ist“, sagt der Berliner. Gegen die Hitze haben sie neben der Abkühlung im Motzener See vor allem ein Rezept: Viel Eis und Wassermelone.

Familie Georgi aus Berlin ist schon um 8.30 Uhr vor dem Strandbad Kallinchen. Quelle: Lisa Neugebuer

Auf Pfefferminztee zur Abkühlung setzt hingegen Familie Jeziorek. Auch sie ist aus Berlin nach Kallinchen gekommen. „Wir sind mindestens 20 Mal im Jahr hier“, sagt sie. Durch Freunde hat die Familie das Strandbad vor mehr als zehn Jahren kennengelernt, seitdem kommen sie immer wieder. Dass die schon um halb neun vor dem Eingangstor stehen, hat am Sonntag einen ganz praktischen Grund: „Mein Mann muss später noch auf Arbeit, aber wir wollten unbedingt vorher noch baden.“ Auch Familie Plank hat den etwas weiteren Weg von Berlin-Lichtenrade auf sich genommen. „Das Strandbad ist einfach total schön und in Rangsdorf ist es oft zu voll“, sagt Vater Alexander Plank.

Familie Plank aus Berlin ist schon um 8.30 Uhr vor dem Strandbad Kallinchen. Quelle: Lisa Neugebuer

Sportlich unterwegs am Rangsdorfer See

Wer es allerdings bereits am Vormittag auf die Liegewiese am Rangsdorfer See geschafft hatte, bekam noch einen guten Platz ab. Gleich in der ersten Reihe haben es sich Heidi Friedrich und Heidi Gliese aus Berlin-Lichterfelde auf Campingstühlen gemütlich gemacht. Ausgerüstet mit Sonnenhüten, Sonnenbrillen, Schwimmnudeln und Sonnencreme wollen sie „einfach entspannen“, sagt Friedrich. „Und wenn die Köpfe zu heiß werden, gehen wir schnell ins Wasser.“ Den See kenne sie, weil sie in Rangsdorf gearbeitet habe, sagt Friedrich. „Ich finde, es ist ein schöner See und man kann so schön weit reinlaufen.“

Heidi Friedrich (links) und Heidi Gliese aus Berlin-Lichterfelde sind im Sommer häufig am Rangsdorfer See. Quelle: Lisa Neugebuer

Darum ist auch Berit Scholz gern hier. Doch sie kommt nicht nur zum Entspannen, sie hat ihr neues Stand-up-Paddle mitgebracht. „Ich versuche das heute zum dritten Mal, mal sehen, wie oft ich ins Wasser falle“, sagt sie. Doch trotz der kleinen Rückschläge hat sie Gefallen daran gefunden. „Man hat einfach ein Freiheitsgefühl darauf“, sagt sie. Auch sonst ist Scholz am Wochenende gern aktiv: „Rumsitzen ist nicht so meins, ich fahre gern Rad oder spiele Tischtennis.“

Berit Scholz geht den Sonntag am Rangsdorfer See sportlich an. Quelle: Lisa Neugebuer

Abkühlung am See. Berit Scholz mit ihrem Stand-up-Paddle. Quelle: Lisa Neugebuer

Actionreich geht es auch ein paar Meter weiter zu: Im flachen Wasser toben gerade die zehnjährige Naja und ihre ein Jahr jüngere Schwester Edana Sauer. Sie sind ebenfalls aus Berlin gekommen. Der Rangsdorfer See sei einfach am nächsten gelegen, sagt ihre Mutter. Darum seien sie oft hier.

Naja (links) und Edana Sauer genießen den Rangsdorfer See auf ihren Schwimmtieren. Quelle: Lisa Neugebauer

Breites Grinsen im Wasser des Rangsdorfer Sees. Quelle: Lisa Neugebauer

Wasserskianlage gut besucht

Wassernähe suchten auch viele Besucher der Wasserskianlage Großbeeren. Manche hatten allerdings schneller mit dem kühlen Nass Kontakt als gewollt: Einige Teilnehmer des Vormittags-Kurses hatten den Dreh noch nicht ganz raus. Durch Corona hatte die Wasserskianlage im vergangenen Jahr ein Buchungssystem eingeführt, durch das nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern das Gelände nutzen darf. „Das haben wir in diesem Jahr auch gemacht und werden es wohl beibehalten“, sagt Geschäftsführer Karl-Heinz Kabisch.

Auch im und auf dem Wasser der Wasserskianlage in Großbeeren ist reger Betrieb. Quelle: Lisa Neugebuer

Da stündlich nur 30 Menschen rein können, sei es sowohl für Besucher als auch für die Mitarbeiter wesentlich stressfreier. „Wir verdienen zwar weniger, aber das hat eine andere Qualität“, sagt Kabisch. Freie Slots gebe es meist trotzdem noch kurzfristig zu buchen und auch auf der Liegewiese seien die Kapazitäten bisher nicht erreicht gewesen.

Von Lisa Neugebauer