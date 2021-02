Ludwigsfelde

Planen, hoffen, absagen oder verschieben – und dann vielleicht heiraten. Viele Hochzeitspaare blicken derzeit gespannt auf die kommenden Monate: Fällt die Trauung ins Wasser? Es ist ein Vakuum, in dem sich viele Paare in Corona-Zeiten befinden. Und doch planen die meisten weiterhin mit einer Trauung in diesem Jahr.

„Wir haben 18 Hochzeiten von Mai bis September“, sagt Robin List. Gemeinsam mit seiner Mutter Katja List betreibt er die Hochzeitsscheune im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf. Drei Paare hätten eigentlich schon im vergangenen Jahr geheiratet, sagt er. Doch die Coronakrise machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: Größere Feiern waren nicht möglich – und das Planen bei den stets neuen Regelungen schwierig. Wegen der im Mai und Juni 2020 geltenden Regeln konnten vier Paare ihre geplante Hochzeit nicht durchführen, sagt List.

List: Wer geheiratet hat, war froh

Doch dann gab es wiederum Paare, die den Sommer und den etwa 7000 Quadratmeter großen Hof nutzen konnten: „Wer geheiratet hat, war dann auch wirklich froh, das gemacht zu haben.“ Für die kommende Saison haben die Lists übrigens noch keine Absage. Robin List ist optimistisch: Die Feiern seien sehr individuell und könnten mit den Paaren abgestimmt werden. „Wir empfehlen, weiterhin zu planen“.

Das Café Vierseithof in Groß Schulzendorf, zu dem auch die Hochzeitsscheune gehört, ist derzeit geschlossen. Quelle: Jutta Abromeit

Das scheinen auch die meisten Paare derzeit so zu sehen: Wie das Standesamt Ludwigsfelde mitteilt, habe bisher erst ein Paar seine für 2021 geplante Trauung wieder abgesagt – und auf 2020 geschoben. „Derzeit sind für das Jahr 2021 beim Standesamt Ludwigsfelde 82 Trautermine reserviert“, sagt die Stadtsprecherin Liza Ruschin.

Weniger Hochzeiten in Ludwigsfelde

Das sind allerdings auch weniger Termine als noch im Vorjahr: Da wurden 139 Ehen geschlossen. Fünf Trautermine wurden allerdings wieder abgesagt, berichtet Ruschin.

Die Stadtsprecherin gewährt auch Einblicke in die Vorkehrungen, die Paare und das Standesamt derzeit treffen müssen: „Brautpaare und deren Gäste müssen eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske tragen“, sagt sie. In Ludwigsfelde sei es derzeit im Rathaus selbst oder dem Klubhaus möglich, unter den aktuellen Corona-Regeln getraut zu werden. Dabei gelte natürlich auch immer der Mindestabstand von 1,5 Metern. Und die Teilnehmer haben sich – wie bei anderen Veranstaltungen auch – in eine Liste einzutragen.

Trauungen sind weiterhin erlaubt

Nach der derzeit geltenden Corona-Verordnung des Landes Brandenburg dürfen Trauungen stattfinden. Dabei ist allerdings einiges zu bedenken: Das Tragen einer Maske etwa – und, dass Zutritt und Aufenthalt der Teilnehmer gesteuert und beschränkt wird. Wie bei religiösen Veranstaltungen auch, ist das Singen verboten. Findet die Trauung in einem geschlossenen Raum statt, muss außerdem für ausreichend Belüftung oder entsprechende Luftfilter gesorgt werden.

Einigen Paaren sind diese Hürden zu hoch: „Die Tendenz gegenüber dem letzten Jahr hat abgenommen“, sagt die Standesbeamtin Sabine Schmidt aus Großbeeren. Allerdings gibt es auch dort viele Paare, die sich ihren großen Tag nicht verderben lassen: Bereits in diesem Jahr habe es drei Trauungen gegeben, sagt Schmidt. 50 weitere Paare wollen sich im Standesamt Großbeeren in diesem Jahr das Ja-Wort geben.

Paare verschoben Termine auf 2021

Das seien allerdings weniger als noch im März 2020, sagt die Standesbeamtin. Da waren bereits 94 Termine vergeben. Insgesamt fanden 2020 im Großbeerener Standesamt 111 Trauungen statt. Zehn Paare, die im vergangenen Jahr eigentlich heiraten wollten, sagten ab oder verschoben ihren Termin „auf unbestimmte Zeit“, so Schmidt. Sieben verschoben ihren Termin auf 2021. Dass Paare vom vergangenen Jahr ihren Termin auf 2021 legten und nun auch wieder verschieben musste, habe es dagegen noch nicht gegeben, sagt Schmidt.

30 Minuten setzt sie für eine Trauung an – dabei werde auf eine gute Belüftung geachtet. Und noch eine Sache ist besonders beim Heiraten in Corona-Zeiten: Wie die Standesbeamtin erklärt, muss auch der Fotograf derzeit „leider vor der Tür warten“. Deshalb sei es nun an den Standesbeamten, „ein paar schöne Fotos zu machen“, sagt Schmidt.

Seehotel Rangsdorf hofft auf Ostern

Es sind viele Abstriche, die Hochzeitspaare derzeit machen müssen. „Das Problem ist ja nicht, dass nicht getraut werden darf“, sagt auch Jana Böhm, die Direktorin des Seehotels in Rangsdorf. Vielmehr sei es für viele Paare schwer, dass ältere Verwandte nicht dabei sein können.

Das Seehotel veranstaltet normalerweise 60 bis 80 Hochzeiten im Jahr. „Aktuell sind wir bei der Hälfte“ sagt Böhm mit Blick auf die kommende Saison. Zwei Paare hätten ihren Termin bereits auf das Jahr 2022 geschoben. Und doch: Die meisten Verlobten halten an ihrem Termin fest. „Das große Ziel ist Ostern“, sagt die Hoteldirektorin. Sie hofft, dass sich die Dinge dann wieder ein wenig normalisieren – und Paare wie im vergangenen Sommer trotz allem eine schöne Trauung feiern können. Denn auch sie sagt: „Wer geheiratet hat, war auch froh, das gemacht zu haben.“

Von Johanna Apel