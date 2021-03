Hohenahlsdorf: Feuerwehrleute quittieren geschlossen den Dienst

Hohenahlsdorf

Die Bedingungen, unter denen die Mitglieder der Hohenahlsdorfer Feuerwehr agieren mussten, waren schon seit vielen Jahren katastrophal. 13 Männer und zwei Frauen gehörten bis vor wenigen Tagen zu den Aktiven. Obwohl sich die Gemeinde und seit 2018 das Dahmer Amt um eine grundlegende Verbesserung der Situation bemühten und die Planungen für ein komplett neues Feuerwehrgerätehaus weit vorangekommen sind, folgte am vergangenen Wochenende die komplette Wehr dem Schritt ihres Ortswehrführers, der bereits Anfang Januar seinen Dienst quittiert hatte. In einem Facebook-Post schildern sie ihre Beweggründe.

Zweifel an Zusammenarbeit

Als wichtigsten Grund dabei führen die Feuerwehrleute die angedachte Größe des Neubaus an, unter dessen Dach perspektivisch mehrere, bislang eigenständige Wehren zusammengefasst werden sollten. Weder im Einsatzfall, wenn die Feuerwehrleute dann erst aus ihren Dörfern nach Hohenahlsdorf und von dort gemeinsam zum Einsatzort eilen, könne das funktionieren, noch beim Aufwand, um das Gerätehaus samt Fahrzeugen und Technik zu unterhalten, so die anonym verfasste Stellungnahme auf der Facebook-Seite der Wehr.

Nicht nur katastrophale Zustand, sondern auch die Größe des bisherigen Depots boten seit Jahren Grund zur Klage. Quelle: Uwe Klemens

David Kaluza, bis 2017 Bürgermeister der Gemeinde Niederer Fläming, zu der Hohenahlsdorf gehört, und seither als Dahmer Amtsdirektor oberster Dienstherr der Brand- und Katastrophenschützer des flächenmäßig größten Amtes Brandenburgs, macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Mit der geplanten Neubaulösung wären die seit Jahren von der Feuerwehr-Unfallkasse erhobenen Forderungen nach hygienischen und sicheren Einsatzbedingen endlich Wirklichkeit geworden. Auf der anderen Seite hätte das Amt durch die Zusammenlegung von Wehren ein Instrument, dem in allen Wehren zunehmenden Personalmangel zu begegnen. Auch in Hohenahlsdorf betrug die Zahl der aktive Kameraden vor zehn Jahren noch das Dreifache.

Kooperation der Wehren auf dem Lande

Auch wenn die Diskussion über die Vor- und Nachteile der Zusammenlegung in den Wehren im vergangenen Jahr neu entflammte, waren Kaluza und Amtswehrführung bislang guter Hoffnung, dass man die Alternativlosigkeit auch in Hohenahlsdorf erkennt. Die Zusammenarbeit der Wehren in Werbig und Gräfendorf, in Meinsdorf und Hohenseefeld, sowie der Bereitschaft der Welsickendorfer Wehr zur Kooperation mit Hohenahlsdorf nennt Kaluza als positive Beispiele konstruktiver Einsicht.

Ein kleines Räumchen an der Seite des alten Depots musste als Jugendraum herhalten. Quelle: Uwe Klemens

„Bis letzten Sonnabend hatte ich noch Hoffnung, dass uns dies auch in Hohenahlsdorf gelingt, seit dem Facebook-Post ist sie gleich Null“, sagt der Amtsdirektor. Er hofft, dass sich einzelne Feuerwehrleute vielleicht noch besinnen, künftig in einer der Nachbarwehren mitzuarbeiten. Als einzig positiven Aspekt, dass sich die Wehr nun selbst aufgelöst hat, sieht Kaluza den Zeitpunkt: „Obwohl die Planungen weit vorangeschritten sind und viel Zeit und Geld gekostet haben, die Fördermittel für den Neubau da sind und die Eigenanteile im Haushalt eingestellt sind, ist es immer noch besser jetzt alles abzusagen, als dann, wenn der Neubau schon gestanden hätte“.

Kein Raum für die Vereine

Bei der Größe des nun gecancelten Neubau-Projektes habe man nicht nur die geltenden Vorschriften im Blick gehabt und das spätere Hinzukommen anderer Wehren, sondern auch den Wunsch der Hohenahlsdorfer, Räume für die Jugendwehr und das dörfliche Vereinsleben zu schaffen.

Lesen Sie auch Hohenahlsdorf - Viele Probleme mit kleinen Lichtblicken im Dorf

Auf den Facebook-Post der Feuerwehrleute hatte Kaluza noch am Sonnabend mit einer Stellungnahme reagiert, die etwa eine halbe Stunde später gelöscht wurde. Auch gegenüber der MAZ war seitens der Wehr niemand zu einem Gespräch bereit.

Von Uwe Klemens