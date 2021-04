Hohenahlsdorf

Die Dorfkirche im kleinen, heute zur Gemeinde Niederer Fläming gehörenden Dörflein Hohenahlsdorf gehört trotz ihres Alters zu den eher unscheinbaren Gotteshäusern. Dennoch haben die Kirchgemeinde und der Kirchenkreis in diesem Jahr erneut Geld in die Hand genommen, um das größte Problem, die aufsteigende Nässe im Altar-Bereich, in den Griff zu bekommen.

Hinterm Altar waren die Schäden am größten

„Vor allem hinter dem Altar, wo sich der geflieste Boden teils abgesenkt, teils angehoben hatte, waren die Schäden am sichtbarsten“, sagt Wolfgang Liesigk. Er kümmert sich nicht nur in den umliegenden Pfarrsprengeln um die baulichen Dinge, sondern ist auch Mitglied der Baukommission des Kirchenkreises. Dank dessen finanzieller Unterstützung in Form eines Drittels der Kosten und in Absprache mit der Denkmalpflege des Landkreises wurde der gesamte Boden des Altarraums nun behutsam erneuert. Knapp 5.000 Euro kostete die Maßnahme insgesamt.

Das Eingangsportal unter dem Glockenturm der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Feldsteinkirche. Quelle: Uwe Klemens

Die größte Überraschung erlebten die Mitarbeiter der Langenlipsdorfer Flämingbau-GmbH gleich nach dem Aufnehmen der stark zerbröselten Fliesenschicht, als direkt darunter ein zweiter, wesentlich älterer Fußboden aus gebrannten Ziegeln in Sechseck-Form zum Vorschein kam. „Auch diese waren zu stark zerstört und nicht mehr zu retten, auch nicht durchs Austauschen, weil man solche Steine heute nicht mehr bekommt“, sagt Liesigk. Um die Auflage der Denkmalpflege einzuhalten, die vorhandene historische Bausubstanz wenigstens nicht noch weiter zu zerstören, wurden die Bodensteine weitestgehend an Ort und Stelle belassen und mit einer Schicht aus handgestrichenen, quadratischen Steinen überdeckt.

Das Übel an der Wurzel gepackt

Nur im Randbereich des Altarraums musste tiefer gegraben werden, um an die Wurzel des Übels zu gelangen: Armdicke Wurzeln bereits vor Jahren abgestorbener Bäume, die unmittelbar neben der Feldsteinkirche standen und vor etwa drei Jahren vom Bauhof der Gemeinde gefällt wurden. Durch das langsam verfaulende Wurzelholz gelangte das Wasser bis unter den Altar und war als aufsteigende Nässe bis etwa einen Meter Höhe auch an den Wänden zu erkennen.

Sechseckig gebrannte Tonziegel fanden sich im Altarraum unter der Abdeckung aus Keramikfliesen. Quelle: Uwe Klemens

Nach dem Kappen und Entfernen der Wurzeln wurde der gesamte Boden bis zur Oberkante des neuen Belages mit losem Splitt verfüllt. „Die Verfahrensweise ist relativ neu und wurde bei uns auch schon in anderen Kirchen angewendet. Durch den Split kann das Wasser verdunsten und unter dem Belag keinen Schaden mehr anrichten“, erläutert Liesigk.

Als letzter Schritt werden die deutlich sichtbaren Nässe-Ränder an den Innenwänden noch überstrichen. „Etwa 40 Hohenahlsdorfer gehören zur Gemeinde, aber zu den Gottesdiensten kommen meist nur vier, fünf Leute“, erzählt Pfarrer Tobias Kampf. Etwa alle sechs Wochen wird der in Hohenahlsdorf abgehalten.

Von Uwe Klemens