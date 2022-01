Hohengörsdorf

„Das Schaf braucht eine Schiene am Bein“, sagt Susanne Frohwein vom Hohengörsdorfer Ortsverein und geht mit einer Schraubzwinge zum Feuerwehrhaus. Dort lagert seit Freitag die große Weihnachtskrippe, die mit ihren LED-Lichtern vor der Kirche bisher ein besonderer Blickfang war. Pünktlich zum Ende der Weihnachtszeit wurde sie nun von Mitgliedern des Ortsvereins in ihr Sommerquartier gebracht.

Viel Arbeit über das Jahr

Die Pflege der Krippe ist nur ein Teil der Arbeit, die den Verein dieses Jahr erwartet. Auch der grünrote Wichtel im großen Blumentopf an der Straßenecke und der Weihnachtsbaum im Gotteshaus müssen abgebaut werden. In Planung sind außerdem ein Frühjahrsputz und ein Herbstputz vor dem Ewigkeitssonntag und vor allem das lange geplante Aufstellen des Seniorenspielplatzes mit Fitnessgeräten.

Die hölzerne Krippe war seit Beginn der Adventszeit bis zum letzten Freitag ein Blickfang. Quelle: Beate Klemens

Auf die Frage, wer denn zu den Senioren zählt und die Anlage nutzen darf, lächelt Frohwein und weicht aus: „Alle, die nicht mehr den Kinderspielplatz benutzen dürfen“, sagt sie und ist selber schon sehr gespannt, wie er angenommen werden wird.

Absprachen sind oft schwierig

Terminlich alles unter einen Hut zu bringen, ist schwierig. Denn die 26 Mitglieder des Vereins sind beruflich und privat viel unterwegs. Auch der kurzfristig anberaumte Termin am Freitag passte deshalb nur für drei Helfer. Jürgen Frohwein, Michael Boßdorf und Bernd Helmke hoben die schwere Krippe aus der Verankerung und karrten sie zum Feuerwehrhaus.

Susanne Frohwein schaut, ob die Mannen von Dorfverein beim Abschrauben der Krippe auch alles richtig machen. Quelle: Beate Klemens

Man merkt der aus dickem Sperrholz gefertigten Krippe an, dass sie neun Wochen in Regen, Frost und Schnee stand. Besonders die vorderen Figuren zeigen deutliche Witterungsspuren. Am Huf des kleinen Lamms vorne rechts lösen sich die einzelnen Schichten des Holzes, so dass der Huf weit auseinanderklafft.

Hilfe vom „Hof Gerhard“

Dabei ist das Kunstwerk gerade mal zwei Jahre alt. Anfang Dezember 2020 wurde die Krippe erstmalig aufgestellt. Damals bekam der Ortsverein Hilfe von der ortsansässigen DRK-Wohnstätte „Hof Gerhard“. Unter Anleitung von Betreuer Frank Brocke, der schon länger die Fingerfertigkeit und Ausdauer von Bewohner Enrico Schoebbel zu schätzen weiß, entstand nach Entwürfen von Familie Frohwein, Berndt Schütze und Michael Boßdorf vom Ortsverein die rund drei Meter lange Krippe.

Die Pforte zum Kirchgarten ist ein Nadelöhr. Noch größer hätte die Krippe nicht sein dürfen. Quelle: Beate Klemens

Schon die maßstabsgetreue Vergrößerung des Entwurfs war schwierig. Mit Hilfe eines Beamers wurde im Wohnzimmer der Frohweins der Originalentwurf auf riesige Papierrollen kopiert und an den „Hof Gerhard“ gegeben. Die 400 Euro für das benötigte Sperrholz kamen aus der Vereinskasse.

Enrico Schoebbel hat ein Händchen für das filigrane Arbeiten mit Holz. Quelle: Beate Klemens

Trotz guter Ausstattung der Hofwerkstatt mit Maschinen wurde die Krippe hauptsächlich in Handarbeit gefertigt. „Elektrosägen fransen den Schnitt oft aus, nur bei geraden Kanten hat die Kreissäge Vorteile“, sagt Brocke und hat im Hinterkopf auch die sinnvolle Beschäftigung der Bewohner. Und Schoebbel hat ein Händchen für Holz. Sogar die Buchstaben für die Krippenüberschrift hat er einzeln ausgesägt. Nur bei der Korrektur der Rechtschreibung musste Brocke ein wenig eingreifen.

Für Enrico Schoebbel geht nichts über Handarbeit. Quelle: Beate Klemens

Die Idee der Krippe wurde seither weiterentwickelt. Als Kopie der großen Schwester steht seit letztem Jahr in der Werkstatt eine „Miniatur“-Ausgabe, die auch noch einen Meter misst und ursprünglich für eine andere DRK-Geschäftsstelle gedacht war.

Lesen Sie auch Hohengörsdorf will Outdoor-Fitnesspark für Alt und Jung bauen

Außerdem arbeitet Enrico ­Schoebbel an einer sechsstöckigen Weihnachtspyramide. Was auf den ersten Blick nach Computer-Laser-Technologie aussieht, ist reine Handarbeit. „Mit der feinsten Laubsäge, die es gibt“, wie er sagt, entstehen Engel, Sterne, Palmen, Hirten, Elefanten, Könige und klitzekleine Lämmer mit nagelneuen Hufen.

Von Beate Klemens