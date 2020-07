Hohenseefeld

Das Thema des alten Schulhauses und -geländes wird in Hohenseefeld mit sehr vielen Emotionen betrachtet. Obwohl die ehemalige Bettina-von-Arnim-Grundschule seit 2002 leer steht und immer mehr dem Verfall überlassen ist, schwelgen viele Einwohner im größten Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming noch immer in Erinnerungen an den Lernort, an dem sie selbst oder ihre Kinder einst die Schulbank drückten.

Für und Wider werden immer lauter

Seit der Wahl-Hohenseefelder Thomas Neese vor einigen Wochen zum ersten Mal öffentlich darüber sprach, dass der von ihm mitgegründete, als gemeinnützig anerkannte Verein „Freundeskreis Kiel“ das Gelände erwerben möchte, um dort eine betreute Wohngemeinschaft für Senioren entstehen zu lassen, wird die Diskussion über das Für und Wider der Idee immer lauter.

Schon lange kein Vorzeige-Objekt mehr: Das Schulhaus steht seit 18 Jahren leer. Quelle: Uwe Klemens

Bevor sich die Gemeindevertreter Mitte September entscheiden, ob, zu welchen Anteilen und zu welchen Konditionen das Gelände samt altem, einstöckigem Schulgebäude an den Freundeskreis verkauft wird, haben sie nun eine Einwohnerversammlung einberufen, um das Stimmungsbild unter den Hohenseefeldern als Entscheidungsgrundlage mit einfließen zu lassen.

Rund 70 Zuhörer waren der Einladung zur Einwohnerversammlung gefolgt. Quelle: Uwe Klemens

Etwa 70 Zuhörer waren am Dienstag der Einladung gefolgt und lauschten den Erläuterungen Neeses zum Projekt und den Argumenten seiner Gegner. Dem im Raum stehenden Vorwurf, der Verein könnte den Bau der Wohngemeinschaft nur vortäuschen, um später mit dem Gelände als Bauland zu spekulieren, nahm Neese von Anfang an mit einem sehr emotionalen Plädoyer für die Lebensbedürfnisse älterer Menschen und mit der Versicherung den Wind aus dem Segel, dass der Zweck im Kaufvertrag verbindlich festgeschrieben werden kann.

Befürchtungen entkräftet

Auch die Befürchtung, dass die am Rande des Schulgeländes befindliche Sporthalle, der neu errichtete Spielplatz, das inzwischen teilweise zum Treffpunkt umgebaute, ehemalige Polytechnische Kabinett, sowie der Beachball- und der Festplatz dem Dorf verloren gehen könnten, nannte Neese als unbegründet. Zum einen, weil man diese Grundstücksteile vor dem Verkauf abtrennen könne, zum anderen aber auch eine Nutzung vertraglich festschreiben könne.

Thomas Neese warb sachlich, teilweise auch emotional, für das Seniorenprojekt. Quelle: Uwe Klemens

Die Schaffung von zehn bis 12 Arbeitsplätzen und den Stopp des Verfalls der alten Schule, für die es auch nach fast 20 Jahren Leerstand keinen Verwendungszweck gibt, sind weitere Argumente für den Verkauf.

Von Uwe Klemens