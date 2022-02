Hohenseefeld

Die Sanierung der elektronischen Steueranlage des Hohenseefelder Klärwerkes ist abgeschlossen. Die Installation der neuen Mess- und Steuertechnik sowie das Errichten eines neuen Kontroll- und Ablaufschachtes für das geklärte Abwasser dauerten von August letzten Jahres bis Anfang Januar und damit deutlich länger als ursprünglich erhofft.

Hohenseefelder warteten auf die Lieferung

„Grund für die Verzögerung waren Materialengpässe bei den Herstellerfirmen“, erläutert Betriebswirt Stephan Mehlis, der seit Januar neuer Verbandsvorsteher des Hohenseefelder Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) ist.

Die neue Schaltzentrale läuft seit einem Monat störungsfrei im Probebetrieb. Quelle: Uwe Klemens

Augenfälligste Neuerung ist, dass sich die gesamte Steuerung nun nicht mehr in der Annahme-und Pumpen-Halle befindet und die aggressiven Abwasser-Dämpfe dem Elektronik-Herz keinen Schaden mehr zufügen können.

WAZV-Verbandsvorsitzender Stephan Mehlis (r.) und Mitarbeiter Thomas Grahl schauen auf der neuen Computer-Anzeige nach den Werten. Quelle: Uwe Klemens

Auch die auf dem Klärbecken schwimmende Sonde zum Messen des ph-Wertes samt Elektronik und Ausleger ist neu. Die Bestimmung des ph-Wertes ist wichtig, weil die dem Klärbecken hinzugefügten Mikroorganismen, die die Schadstoffe zersetzen und die Hauptarbeit leisten, bei zu niedrigem oder zu hohem Säuregehalt entweder nicht aktiv sind oder getötet werden, erläutert Betriebsführer Frank Reuschel. Träte dieser Fall ein, müsste aus dem Klärbecken eines anderen Verbandes Bakterien abgeschöpft und in großer Menge nach Hohenseefeld transportiert werden. „Zum Glück ist dieser Fall bei uns noch nicht eingetreten, denn die Kosten dafür würden sicher um die 10.000 Euro betragen“, so Mehlis.

Hohenseefelder Klärbecken fasst 1.760 Kubikmeter

Bis die Anlage mit den neuen Bakterien dann wieder ordnungsgemäß läuft, würden etwa zwei Wochen vergehen. Um das in dieser Zeit anfallende Schmutzwasser zwischenzuspeichern würde die Kapazität des 1.760 Kubikmeter fassenden Beckens möglicher Weise nicht ausreichen.

Ausgelegt ist die Kläranlage auf eine Kapazität von 4.200 sogenannten Einwohner-Richtwerten (EW), als dem durchschnittlichen Bedarf für diese Menge an Einwohnern. Die Zahl der tatsächlichen angeschlossenen Haushalte und Unternehmen liegt bei 2.600 EW, wovon rund 75 Prozent über die Abwasserleitung direkt entsorgt werden. Das Schmutzwasser der übrigen gelangt über den so genannten „rollenden Kanal“, also über Entsorgungsfahrzeuge, ins Klärwerk, was etwa doppelt so teuer ist.

Von Uwe Klemens