Hohenseefeld

Der Spielplatz der zur Gemeinde Niederer Fläming gehörenden Kita „Flämingkinder“ in Hohenseefeld hat zwei neue Attraktionen. Die große, an etwa drei Meter langen Robinien-Stämmen befestigte Doppelschaukel und die etwas niedrigere Netzschaukel sind nun die am meisten umlagerten Spielgeräte.

Kein Platz auf dem Schulhof in Werbig

„Die Doppelschaukel sollte eigentlich vor zwei Jahren schon auf dem Werbiger Schulhof zusammen mit dem Piratenschiff aufgestellt werden, aber da sich dort, auch mit Blick auf die künftige Außenplanung, bisher kein geeigneter Standort finden ließ, wurde sie eingelagert“, erläutert die Wiepersdorferin Anja Conrad, die seit zwei Jahren Vorsitzende des Schul- und Kita-Fördervereins „Kunterbunte Pusteblume“ ist. Da Spielgeräte dieser Art einer strengen, jeweils nur für wenige Jahre geltenden Sicherheitsnorm unterliegen, drohte diese nun abzulaufen, so dass die 2019 für rund 3.000 Euro angeschaffte Schaukel danach möglicherweise nicht mehr hätte aufgestellt werden können.

Anja Conrad (re) ist die Vorsitzende des Fördervereins Kunterbunte Pusteblume, der schon vielen Projekten den nötigen Schwung verlieh. Quelle: Uwe Klemens

Der Vorschlag aus dem Förderverein, die Schaukel statt auf dem Schulhof nun vor der Kita aufzustellen, stieß auch bei Kita-Leiterin Mandy Werner und ihrem Team auf offene Ohren. „Ohne den von Dietmar Garn aus Nonnendorf bereitgestellten Bagger und ohne die Aufbauhilfe von Helmut Hannemann hätten wir das Aufstellen nicht geschafft“, freut sich Werner über die unkomplizierte Hilfe.

Die für mehrere gleichzeitig schaukelnde Kinder geeignete, rund 2.500 Euro teure Netzschaukel wurde mit Mitteln der Mittelbrandenburgischen Sparkassen-Stiftung (MBS) finanziert. Den entsprechenden Förderantrag hatte ebenfalls der Förderverein gestellt. Um das Aufstellen kümmerten sich der Hausmeister und die Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde.

Von Uwe Klemens