Hohenseefeld

Malerisch, wie jedes Jahr im Herbst, hängen in den Gärten und Alleen die letzten Birnen und Äpfel zwischen den täglich weniger werdenden gelben Blättern der Obstbäume. Dass die Ausbeute an leckeren Früchten in diesem Jahr deutlich besser war als in den beiden Trockenjahren zuvor, weiß wohl kaum jemand besser als Jana Memmert.

„130 Tonnen Äpfel haben uns unsere Kunden in dieser Saison in eine unsere Annahmestellen gebracht“, erzählt die Geschäftsführerin der Hohenseefelder Süßmost- und Weinkelterei. Der vergangene Dienstag war am vor 60 Jahren gegründeten Stammsitz in Hohenseefeld und in den fünf Außenstellen zwischen Treuenbrietzen und Finsterwalde der letzte Annahmetag in diesem Jahr. Denn das Sammeln der Früchte und das Hochfahren der Produktion mit einer bestimmten Sorte lohnt erst ab einer bestimmten Menge, die nun nicht mehr zu erwarten ist.

2019 war ein katastrophales Jahr

Deutlich geringer, aber immer noch deutlich höher als im Vorjahr, fiel mit drei Tonnen der Ertrag bei den Birnen aus. „Im Vorjahr hatten wir gar keine, aber das Jahr war für uns sowieso die reinste Katastrophe“, beschreibt Memmert. „So schlecht wie 2019 war in Brandenburg die Apfelernte noch nie. Gerade mal fünf Tonnen hatten uns unsere Kunden liefern können. Aber zum Glück konnten wir es mit Zukäufen aus Thüringen kompensieren und so trotzdem unsere Lieferverträge erfüllen“. erläutert die Geschäftsführerin.

Letzter Obst-Annahme-Tag in der Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld - Geschäftsführerin Jana Memmert vor der Ausbeute des letzten Tages. Quelle: Uwe Klemens

Selbst in guten Apfeljahren ist der Zukauf von Früchten und bereits in Tanks gelieferter Säfte Normalität. Erst durch den Mix der Sorten aus verschiedenen Anbaugebieten, lässt sich am Ende der gewünschte Geschmack erzielen, da die Inhaltsstoffe in jeder Apfelsorte unterschiedlich verteilt sind. Auch die jährliche Produktionsmenge von 400.000 Litern allein an Apfelsaft macht deutlich, dass die Menge der von Privatkunden gelieferten Äpfel nicht ausreichen würde.

„Hinzu kommt, dass etwa 67 Prozent der in der so genannten Lohnmosterei gelieferten Äpfel von den Kunden gleich wieder in Form von Saft mitgenommen wird“, freut sich die Fachfrau über den guten Ruf ihrer Produkte, weshalb sogar Kunden aus dem Hohen Fläming, der Trebbiner und Luckenwalder Region und aus Elbe-Elster zur Stammkundschaft gehören. „Auch die 200 Tonnen Äpfel, die wir in Spitzenjahren in der Lohnmosterei angeliefert bekommen, würden dafür nicht reichen“, so Memmert.

Pflaumenpressen lohnt sich nicht

Gänzlich verabschiedet hat sich ihr Unternehmen bereits vor drei Jahren von der Annahme von Pflaumen. „Zum einen, weil Pflaumensaft-Produkte insgesamt nicht so viele Liebhaber haben. Zum anderen macht das Auspressen der Früchte Probleme, weil sich die spitzen Kerne in die Preßbänder bohren und wir diese dann so häufig erneuern müssen, dass sich das Pflaumenpressen einfach nicht lohnt“, erläutert die Chefin, in deren Betrieb sich 15 feste Mitarbeiter sowie derzeit zwei Azubis darum kümmern, dass die schmackhaften Früchte in die Flasche und dann in die Regale kommen.

Apfelsaft am laufenden Band. Quelle: Uwe Klemens

Obwohl die Produkte unter ihrem Markennamen Werder-Frucht nicht nur in Brandenburg in vielen Supermärkten zu finden ist, ist die Auswahl im hofeigenen Laden am größten. Die Erklärung ist einfach, denn die Most- und Weinkelterei kooperiert auch bei der Vermarktung mit anderen Unternehmen und nutzt deren Marken. Da die Produktion meist etwas über der Bestellmenge liegt, werden die so genannten Überhang-Produkte dann im Hofladen ganzjährig an den Mann und an die Frau gebracht.

Der Alte Fritz kommt in die Flasche

Neben Säften und Weinen gehören seit langem auch Nischen-Produkte wie Rumtöpfe und Glühweine nach hauseigener Rezeptur, Cidres, Schorlen, Obstbrände, Liköre und seit ein paar Jahren sogar der legendäre „Klosterbruder“ dazu. Auch der in der Schaudestille in Kloster Zinna hergestellte Gin mit dem Markennamen „Old Fritz“ hat sich mittlerweile zum gut gehenden Umsatzbringer entwickelt. Wer sich im Hofladen umschauen und mit Produkten eindecken will, kann dies jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr tun.

Blick in den Hofladen, der jeden Donnerstag geöffnet ist. Quelle: Uwe Klemens

„Für mehr Öffnungszeiten reicht bei uns derzeit die Manpower nicht aus“, nennt Memmert ein Problem, mit dem nicht nur ihr Unternehmen zu kämpfen hat. „Die Suche nach motivierten Mitarbeitern wird immer schwieriger“, so die Chefin, die schon deshalb über die derzeitigen Lehrlinge besonders froh ist. Deren Ausbildung zum Fruchtsaft-Techniker dauert drei Jahre. „Aber auch Weinküfer und Lebensmitteltechniker bilden wir aus“, fügt Memmert hinzu. Die besten Erfahrungen hat sie mit Bewerbern aus der Region, weil diese nach der Ausbildung dann meistens auch bleiben.

Von Uwe Klemens