Hohenseefeld

Die Buskinder in Hohenseefeld, dem einwohnerstärksten Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, dürfen sich freuen. Mit Beginn des neuen Schuljahres müssen sie an der extra zu ihrer Sicherheit geschaffenen Sonderhaltestelle neben der Feuerwehr nun nicht mehr ungeschützt im Regen stehen.

Kurz vor Beginn der Sommerferien wurde durch die Dahmer Tief- und Fernmeldebau-GmbH die Bodenplatte gegossen. Die Fachwerkkonstruktion stammt von der Oehnaland Holzverarbeitungs GmbH. Dass das neue Haltestellenhäuschen dem in Hohengörsdorf zum Verwechseln ähnlich sieht, ist deshalb kein Zufall, denn auch hier hat die selbe Firma aus der Nachbargemeinde gewerkelt.

Teils Klinker, teils Holzverblendung

In der vergangenen Woche wurde das Dach mit Tonziegeln eingedeckt, in diesen Tagen wird das Fachwerk zum Teil mit Klinkern ausmauert, teils mit einer Holzkonstruktion verblendet.

Das neue Wartehäuschen steht da, wo es hingehört: Unmittelbar neben dem grün-gelben Haltestellenschild. Quelle: Uwe Klemens

Das in Hohenseefeld als Sorgenkind geltende Thema Schulwegsicherheit ist mit dem neuen Unterstand deutlich entschärft. Jahrelang hatten vor allem Eltern immer wieder Alarm geschlagen, weil viele Buskinder auf dem Weg zur Haltestelle die gerade in den Morgenstunden stark befahrene Bundesstraße überqueren mussten. Ein tödlicher Unfall in Höhe der Haltestelle, bei dem eine Autofahrerin beim Verlassen ihres Fahrzeugs von einem vorbeifahrenden Lkw erfasst wurde und ums Leben kam, hatte vor sieben Jahren die Diskussion neu entfacht.

Da das komplette Verlegen der Haltestelle neben das Feuerwehrgerätehaus das Problem nur von einer auf die andere Seite der B 102 verschoben hätte, wurde 2019 dort eine nur für den Schülerverkehr gültige Zusatzhaltestelle geschaffen. Da es der aber bislang an jeglichem Unterstand fehlte, überquerten vor allem im Winter und bei schlechtem Wetter weiterhin viele Kinder die gefährliche B 102, weil es am regulären Bus-Stopp in jeder Richtung einen gläsernen Unterstand gibt.

Von Uwe Klemens