Hohenseefeld

Mit der Ambulanten Pflegestation der Adiuvare Pflegeaktiv Brandenburg gGmbH geht am 1. September in Hohenseefeld ein neues Betreuungsangebot an den Start, das nach Ansicht von Geschäftsführer Thomas Werner Neese eine weitere Lücke schließt. Die ambulante Pflege ist für den in der Gründungsphase noch ehrenamtlichen Geschäftsführer nur der erste Baustein, mit dem sich der in Kiel ansässige und von Neeses Sohn Doménique Neese geführte Freundeskreis Kiel-adiuvare e.V. in der Region Stück für Stück etablieren will.

Pro und Contra bei den Einwohnern

Kaum ein anderes Vorhaben hat die Einwohner im größten Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming so entzweit, wie die Projekt-Liste von Neese und seinen Mitstreitern. Als der vor vier Jahren in den Ort gezogene 51-Jährige im Sozialausschuss und in einer Einwohner-Versammlung das nächste Projekt einer Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen vorstellte, überwog spürbar die Skepsis, ob sich der Verein damit nicht übernehmen würde. Auch die Unterstellung, dass der beabsichtigte Kauf des für die Wohnanlage benötigten alten Schulgeländes samt Schulhaus möglicherweise nur Tarnung sei, um später mit dem Grundstück zu spekulieren, konnte Neese damals nicht komplett ausräumen, weil er über das Finanzierungsmodell nicht öffentlich sprechen wollte.

Umso wichtiger ist deshalb, dass der Start der Ambulanten Pflegestation gelingt und sich Neeses Konzept von einer qualitativ über den gesetzlichen Anforderungen liegenden Betreuung und guten Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter umsetzen lässt und die Skepsis schwindet.

Die Start-Crew ist komplett

Entgegen einiger Unkenrufe, dass Pflegefachkräfte knapp seien und für die neue Pflegestation kaum finden lassen würden, ist das aus drei Pflegekräften und zwei Büromitarbeitern bestehende Start-Team komplett. Auch die ersten Pflegeverträge sind bereits unter Dach und Fach. Sobald deren Zahl steigt, soll auch bei den Mitarbeitern aufgestockt werden, wofür es bereits eine Bewerberliste gibt, wie Neeses Lebensgefährtin Romy Schreier erläutert, die für die Buchhaltung und Personalführung der Pflegestation zuständig ist.

Mit der Behandlungs-, Grund- und Verhinderungspflege sowie Betreuungsleistungen für Menschen mit Demenz deckt die im so genannten „Weißen Haus“ in der Ortsmitte untergebrachte Pflegestation die wichtigsten Pflegebereiche ab. Mit dem Wachsen des Unternehmens und bei entsprechendem Bedarf sollen schrittweise auch andere Pflegebereiche wie die Wundpflege, die Portversorgung und integrative Betreuungsangebote folgen.

Betreut wird in der Startphase an sieben Tagen in der Woche von sechs bis 20 Uhr. „Sobald der Bedarf da ist, können wir auch hier ausbauen und die Betreuung auch rund um die Uhr anbieten“, so Neese.

Qualifikation soll große Rolle spielen

Große Aufmerksamkeit widmen will der Geschäftsführer auch der Berufsausbildung und der berufsbegleitenden Qualifikation. Zum Jahresbeginn sollen die ersten Ausbildungsverträge im kaufmännischen Bereich, im Herbst darauf dann auch für den Pflegebereich geschlossen werden. Ebenfalls angedacht ist ein Treffpunkt zum Erfahrungsaustausch, zur Schulung und zur Rechtsberatung von Angehörigen, wofür ein Rechtsanwalt eingestellt werden soll.

Von Uwe Klemens