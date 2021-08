Jüterbog

Der Schriftzug am kleinen weißen Häuschen auf dem Hohenseefelder Dorfplatz sorgt bei vielen Radlern, die hier Pause machen, für Aufsehen. Während sich die einen fragen, was wohl ein „Polytechnisches Kabinett“ sei, können sich andere noch gut an die obligatorischen Unterrichtstage in der Produktion (UTP) erinnern, die man als Schüler zu DDR-Zeiten zu absolvieren hatte.

Neues Leben für die Hohenseefelder „Polytechnik“

Dem seit den 1990er Jahren wegen der Abschaffung des UTP-Unterrichts leerstehenden Gebäude wieder neues Leben einzuhauchen, ist das erklärte Ziel des 2017 gegründeten Hohenseefelder Dorfclubs. „Unser Ziel ist es, aus eigener Kraft aus der ’Polytechnik’ ein Dorfgemeinschaftshaus für alle zu errichten“, sagt Club-Chef Steffen Hertel. Mit dem Projekt sollen nicht nur Jung und Alt einen gemeinschaftlich und auch privat nutzbaren Raum für Aktivitäten jeder Art erhalten, sondern auch ein Stück Dorfgeschichte bewahrt werden, zu der auch das Mitte der 1970er Jahre als Ergänzung zur damals noch existierenden Oberschule errichtete „Polytechnische Kabinett“ gehört.

Sogar eine staatliche Kommission besichtigt 1980 die damalige „Polytechnik“. Quelle: Privat

„Die Polytechnik war damals politisch ganz hoch angesiedelt“, erinnern sich Hertels Mutter Doris und Bärbel Schilo, die beide hier Lehrerinnen waren und sich über den Eifer freuen, mit der sich nun die junge Generation fürs Gemeinwohl engagiert. In der damaligen Polytechnik gingen die Schüler LPG-Schlossern beim Reparieren defekter Landwirtschaftsmaschinen zur Hand. 1980 kam sogar eine staatliche Kommission zur Besichtigung, wie ein gerettetes Fotoalbum aus dieser Zeit belegt.

Mit vereinter Kraft wurde die alte Asbest-Decke ausgebaut und durch gedämmte OSB-Platten ersetzt. Quelle: Matthes Wilke

Vor allem die Tatsache, dass so gut wie alle bisher vollbrachten Umbaumaßnahmen aus eigener Kraft gestemmt wurden, macht auch Steffen Hertel stolz. „Inzwischen haben wir nicht nur das gesamte Gebäude entkernt und im Sandstrahlverfahren von innen entkeimt, sondern auch das Dach der Polytechnik und des kleinen Anbaus repariert beziehungsweise erneuert, die Innendecke aus Asbest ausgebaut und entsorgt und durch eine Dämmung und abgehängte OSB-Platten ersetzt, Trink- und Abwasserleitungen und die gesamte Elektrik erneuert“, sagt Hertel. Hinzu kommen Maurer-Arbeiten an der Außenhülle, der Einbau einer Heißluft-betriebenen Heizungsanlage, die Verlegung von Datenkabeln. Der Einbau von Toiletten steht noch aus. Die hierfür benötigten Anschlüsse sind bereits verlegt.

Vom Zwölfjährigen bis zum Rentner

Die Zahl der Helfer und der geleisteten Arbeitsstunden kann niemand mehr benennen. „Vom Zwölfjährigen bis zum Rentner waren es viele, die mal zu zweit, mal in größerer Gruppe geholfen haben“, blickt Hertel zurück. Hinzu kommt die Zahl der Spender, ohne deren Hilfe dem Dorfclub schlicht das Geld für Material und die Bezahlung von Fachleuten zur Bauabnahme nicht möglich gewesen wären.

„Unseren Plan, im nächsten Jahr fertig zu sein, werden wir wegen Corona und wegen des noch fehlenden Geldes wohl nicht halten können, aber spätestens im Jahr darauf wollen wir fertig sein“, blickt Steffen Hertel voraus.

Dass der Raum oft leer steht, befürchtet niemand. Die ersten privaten Feiern gab es bereits und auch zur Fußball-Weltmeisterschaft und zu Silvester wurde bereits in der „Polytechnik“ gefeiert. Auch die Wiedergeburt der einst berühmt-berüchtigten Hohenseefelder Mädchenfastnacht, der inzwischen ein geeigneter Saal fehlt, steht schon in der Warteschleife.

Von Uwe Klemens