Hohenseefeld

„Es war einfach eine chaotische Zeit“, sagt Eiscafé-Chefin Petra Birnbaum im Rückblick auf Jahr eins des Corona-Lockdowns. Die Ungewissheit darüber, ob es in diesem Jahr für sie und ihre acht Mitarbeiter in Sachen Corona wieder etwas ruhiger werden wird, macht alles Planen schwierig. Trotz des gegenwärtigen Hin und Her bei den Regelungen, wer wann und wie für wen öffnen darf, wollen die Softeis-Spezialisten am Karfreitag mit frischem Eis und frischem Mut in die Saison starten.

Das Osterfest ist traditionell auch Saisonstart

„Das Osterfest ist für uns schon immer einer der wichtigsten Momente, auf den sich unsere Kundschaft auch verlässt“, sagt Co-Chefin Vanessa Birnbaum, die mit diesem Argument auch ihre Mutter umstimmen konnte, die wenig begeistert davon ist, nun schon zum dritten Mal die Dienstpläne für die Café-Belegschaft und die Fahrer der Lieferfahrzeuge umzuschreiben. „Die kommende Woche stellt uns für eine besondere Herausforderung, denn die Liefertouren für normalerweise fünf Werktage müssen auf drei verteilt werden. Supermärkte im Umkreis von 120 Kilometern zwischen Bernau, Forst, dem sächsischen Pulsnitz, dem anhaltinischen Wittenberg und Bad Belzig sind die Hauptabnehmer der in Hohenseefeld produzierten Softeis-Kreationen.

Auslieferungs-Fahrer Jonny Brennecke und die Junior-Chefin besprechen die nächsten Touren. Quelle: Uwe Klemens

„Dass wir mit Café, Produktion und dem Verkauf auf Wochenmärkten und Festen aus mobilen Eiswagen drei Standbeine haben, hat uns im vergangenen Jahr gerettet“, sagt Petra Birnbaum. Die durch zeitweilige Schließung von Wochenmärkten und Café und durch den Wegfall sämtlicher Feste verursachten Einnahmeausfälle konnten sich so gegenseitig nahezu ausgleichen.

„Vor allem beim Straßenverkauf haben wir deutlich zugelegt. Es war zu spüren, dass die Leute danach dürsteten, etwas zu unternehmen. Vor allem für Familien mit Kindern waren wir am Wochenende oft Anlaufpunkt Nummer eins, so dass es vor dem Verkaufsfenster oft lange Schlangen gab. Und auch das Wetter hat zum Glück gut mitgespielt“, blickt Petra Birnbaum auf die zurückliegende Saison zurück.

Auch die Winterpause wird genutzt

Die Winterpause wurde, wie immer, dazu genutzt, um hinter den Kulissen all das zu tun, wofür in der Hitze des Sommergeschäfts keine Zeit bleibt. „Diesmal haben wir unsere Heizungsanlage umgebaut, die jetzt über ein Wärme- und Wasser-Rückgewinnungssystem verfügt. Denn etwas für die Umwelt zu tun, ist uns ein wichtiges Anliegen“, sagt Vanessa Birnbaum.

Die Qual der Wahl hat, wer sich für eine Sorte entscheiden will. Immerhin sechs Becher kann man in der kleinen Kühltasche mit dem Birnbaum-Aufdruck sicher nach Hause transportieren. Quelle: Uwe Klemens

Trotzdem das Umwelt-Thema für die 32-Jährige eine Herzensangelegenheit ist, bereitet es ihr zugleich auch Bauchmerzen. Das ab Sommer geltende Verbot von Einweg-Strohhalmen und -Eisbechern im Straßenverkauf findet sie gut, aber dass Verbundsysteme aus Folie und Pappe die Alternative sind, hält sie für keine gute Lösung, weil die sich gar nicht mehr sinnvoll recyclen lassen. Auch schlecht zu reinigende und Verletzungsgefahr bergende Glas-Röhrchen hält sie für ebenso wenig sinnvoll wie essbare Löffel und Becher, weil deren Eigengeschmack den Eis-Genuss schmälert.

Zu den Neuerungen, mit denen Birnbaums in die neue Saison starten, gehören größere Waffeln, die Umstellung auf ausschließlich frisches Obst aus der Region und die Erweiterung der Karte um Tapas aus Eis.

Größtes Sorgenkind, um ist die Personal-Situation. „Seit Oktober suchen wir händeringend nach einer Café-Mitarbeiterin, finden aber niemanden“, sagt Vanessa Birnbaum. „Lächeln-Können und Führerschein“ nennt sie als wichtigste Voraussetzungen, die der oder die Neue mitbringen müsste.

Von Uwe Klemens