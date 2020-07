Hohenseefeld

Der Tag der Währungsunion ist für das Versmolder Familien-Unternehmen Bartling aus doppeltem Grund ein besonderer. Am 1. Juli 1990 eröffnete der Landmaschinen- und Gartengeräte-Anbieter in Hohenseefeld eine weitere Zweigniederlassung und wagte damit den Sprung in die neuen Bundesländer. Was vor genau 30 Jahren als Zwei-Mann-Pilotprojekt begann, ist mittlerweile zum 20 Mitarbeiter starken Service-Unternehmen gewachsen. Denn nicht nur schweres Ackergerät der Marke John Deere und Fahrzeuge zur Garten- und Landschaftspflege werden in Hohenseefeld verkauft, sondern auch der komplette Rundum-Service zur Wartung und Instandsetzung gehört zum Firmenprofil.

Erfolgreiches Beschnuppern

„Angefangen hat alles eher per Zufall“, weiß der heutige Geschäftsführer Christian Bartling, damals erst 17 Jahre alt und im elterlichen Betrieb noch in der Ausbildung, aus der Unternehmens-Chronik und aus den Erzählungen der damaligen Mitarbeiter. Bereits wenige Wochen nach dem Fall der Mauer hatte sich eine Gruppe von Landwirten und Kommunalpolitikern auf den Weg gemacht, im „Goldenen Westen“ nach Kooperationspartnern Ausschau zu halten. Eher zufällig landeten sie dabei auf dem Bartling-Hof. „Schaut doch mal bei uns vorbei“, lautete die Einladung zum Gegenbesuch, die nicht unerhört blieb.

Christian Bartling, der Mitte der 90er Jahre nach Hohenseefeld kam, ist heute dessen Geschäftsführer. Quelle: Uwe Klemens

„Niemand wusste am Anfang, wie die Zusammenarbeit rechtlich gehen könnte, denn auch in den Ämtern gab es dazu keine Regelungen“, blickt Bartling zurück. Die ersten Maschinen, die in Hohenseefeld verkauft wurden, wurden deshalb noch als Ausstellungsstücke deklariert und nach Brandenburg „importiert“.

Weil die Verkaufszahlen und die Zahl der Mitarbeiter wuchs, wurde fünf Jahre später im inzwischen entstandenen Hohenseefelder Gewerbegebiet ein eigenes Grundstück erworben und der heutige Firmensitz samt Ausstellungshalle und großer Werkstatt errichtet, in die auch die Giganten der Landtechnik ohne Probleme hinein passen. Nach etwa zehn Jahren waren es bereits zehn, nach 20 Jahren 20 Mitarbeiter, die in der Werkstatt, im Innen- und Außendienst als Verkäufer, sowie im Lager arbeiten.

Ausbildungsbetrieb von Anfang an

„Von Anfang an haben wir auch ausgebildet“, sagt Bartling und kommt damit zu einem Problem, mit dem das Unternehmen immer stärker zu kämpfen hat. „Viele Jahre haben wir uns bemüht, für jedes Lehrjahr mindestens einen, manchmal sogar zwei Azubis zu haben, die bei uns zum Land- und Baumaschinen-Mechatroniker ausgebildet werden, wie der Beruf heute heißt“, erläutert der Geschäftsführer. Doch mangels Bewerbern gibt es in der Kette der Lehrlinge bereits etliche Lücken.

Und, noch schlimmer, auch bei den Mitarbeitern wird es immer schwerer, die in den Ruhestand oder in andere Firmen wechselnden Arbeitskräfte zu ersetzen. „Wir suchen händeringend nach Leuten und könnten sofort zwei Leute für’s Lager und für den Innendienst-Verkauf, einen Außendienst-Verkäufer und zwei Leute für die Werkstatt, von denen einer später Werkstatt-Leiter werden könnte, einstellen“, so Bartling. Gute Erfahrungen habe man im Verkaufsbereich und im Lager auch mit motivierten Quereinsteigern gemacht und sei auch dafür offen.

Nicht genügend Mitarbeiter

„Es ist verrückt. An vielen Stellen konnte wegen der Coronakrise nur eingeschränkt gearbeitet werden, während wir mitten in der heißen Phase vor der Ernte stecken und nicht genug Leute haben“, so Bartling.

Das Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen soll im kommenden Jahr, wenn das Gesamtunternehmen seinen 150. Geburtstag feiert, mit einem großen Tag der offenen Tür im würdigen Rahmen nachgeholt werden.

