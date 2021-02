Hohenseefeld

„Was uns antreibt ist die Verbindung zwischen kirchlichem und weltlichem Leben“, beschreibt Elke Thier, warum sich in Hohenseefeld nicht nur Christen um den Erhalt der Kirchengebäude sorgen macht. Dass es im früher aus zwei eigenständigen Dörfern bestehenden Ort gleich zwei Gotteshäuser gibt, ist Segen und Fluch zugleich. Denn wer genauer hinschaut kann schnell erkennen, dass es um den Zustand der beiden Gebäude nicht zum besten steht. Die Teilsanierung der im Hohenseefelder Ortsteil stehenden Kirche hat sich nun der Gemeindekirchenrat (GKR) auf die Fahne geschrieben, dessen Vorsitzende Elke Thier ist.

Ein Turm aus 21 Eichen

Wie alt der rechteckige Feldsteinbau tatsächlich ist, weiß trotz mühseliger Recherche in den Archiven niemand so genau. Das 15. Jahrhundert wird heute als vermutetes Zeitfenster genannt. Als wahrscheinlich gilt, dass es davor am selben Standort bereits eine Holzkirche gab. Deren mächtiger, aus 21 Eichen errichtete Turm war das weithin sichtbare Wahrzeichen des Ortes, noch bevor der spätere Feldsteinbau folgte.

„Eine Kirche im Dorf ist nicht nur für die Christen ein wichtiger Ort, sondern ist für alle, die hier leben ein Wahrzeichen für ihre Heimat“, ist sich auch GKR-Baubeauftragter Günter Kreißler sicher. Unter seiner Regie gab die Kirchgemeinde Anfang vergangenen Jahres die Erstellung eines Sanierungskonzeptes in Auftrag, das vor wenigen Wochen endlich fertig war. Um die dazwischen liegende Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, startete der GKR im Dezember einen Spendenaufruf, um die da noch geschätzte Bausumme von 70.000 Euro aufzubringen.

Baubeauftragter Günter Kreißler ruckelt an den Kerzen des Deckenleuchters. Damit ist’s leider nicht getan. Quelle: Uwe Klemens

Die unverhofft große Spendenbereitschaft sieht man im GKR als Bestätigung, auch wenn inzwischen klar ist, dass die geschätzte Summe gerade mal ausreichen wird, um die allernotwendigsten Dinge wieder auf Vordermann zu bringen. „Mehr als 20.000 Euro haben wir bereits eingesammelt und es sind bei Weitem nicht nur Christen, die uns unterstützen“, freut sich Kreißler.

Der Kanzelaltar in der Mitte des Altarraumes gilt als Besonderheit. Quelle: Uwe Klemens

Vor allem das im Spendenaufruf genannte Ziel, die Kirche künftig nicht nur für Gottesdienste und ähnliche, kirchliche Zwecke herzurichten, sondern als Kultur- und Begegnungsstätte für Touristen, sieht Kreißler als einen der Gründe für die Spendenbereitschaft. Neben Konzerten, Lesungen und Ausstellungen regionaler Künstler könnte es in der Kirche künftig auch Filmabende und eine Bibliothek inklusive Lesecafé geben, ist man sich im GKR einig. Die dicht an der Kirche vorbeiführende Flaemingskate macht das Gotteshaus auch als Anlaufpunkt für Touristen interessant.

Warten auf den Beginn des ersten Bauabschnitts

Bevor es mit der Sanierung der Dächer von Turm und Kirchenschiff als erstem Bauabschnitt losgehen kann, müssen weitere Geldquellen erschlossen werden. Kultur- und Denkmalschutz-Stiftungen und Banken sollen in den nächsten Wochen angeschrieben und auch ein zweiter, allgemeiner Spendenaufruf gestartet werden. Über die Webseite der Kirchgemeinde, erreichbar über die Kirchenkreis-Seite www.kkzf.de, sollen die Nutzungs-Ideen und die konkreten Sanierungspläne vorgestellt werden. „Wenn es nach mir ginge, würde es sofort losgehen“, zeigt sich Kreißler ungeduldig. Ob die für den ersten Bauabschnitt benötigten 70.000 Euro tatsächlich noch in diesem Jahr zusammenkommen, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie auch Niederer Fläming überarbeitet Liste zum Grundstücksverkauf

Wenn das Dach irgendwann in Ordnung ist und die deutlich sichtbaren Risse im Mauerwerk beseitigt sind, müssen die Fenster und Türen überarbeitet und teilweise sogar erneuert werden. Der Einbau eines elektrischen Läutewerks und die Instandsetzung der nicht mehr spielbaren Orgel gehören zu den derzeit noch ganz nach hinten gestellten Träumen.

Von Uwe Klemens