Hohenseefeld

Das Erinnern an das Leid der Menschen, das jeder Krieg mit sich bringt, und das Mahnen ist Ziel des seit den 1950er Jahren am Ende des Kirchenjahres begangenen Volkstrauertages. Die Geschichte des 1925 erstmalig, damals noch im März veranstalteten Gedenktages ist bewegt, die Geschichte mancher der Denkmäler, an denen an diesem Tag Kränze und Blumen abgelegt werden, ebenso. Das Kriegerdenkmal in Hohenseefeld, dessen Errichtung sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt, ist dafür ein gutes Beispiel.

Abriss in Nacht- und Nebelaktion im Jahr 1983

Denn das am 28. August 1921 im Beisein der Familien der sieben im ersten Weltkrieg gefallenen Hohenseefelder unter Glockengeläut enthüllte Denkmal wurde 1983 in einer geheim gehaltenen Nacht- und Nebelaktion der DDR-Parteifunktionäre binnen weniger Stunden abgerissen. „Als ich an diesem Tag von der Arbeit nach Hause kam, traute ich meinen Augen nicht: Das Denkmal war spurlos verschwunden“, erinnert sich Manfred Zieke an das Ereignis. Auch, dass sich niemand traute, die Funktionäre nach dem Warum zu fragen oder die Aktion zu kritisieren, ist Teil seiner Erinnerung.

Einweihung des 2008 neu errichteten Kriegerdenkmals. Quelle: Uwe Klemens

Der Kummer darüber blieb. „Auch, weil ja unsere eigene Familie betroffen war, denn der Onkel meiner Frau, Erich Wäsche, gehörte zu den im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten, für deren Schicksal das Denkmal ebenso stand“, erzählt der heute 78-Jährige.

Erst nach der Wende und gegen Ende seines Berufslebens fand Zieke die Kraft, um über die Neuerrichtung des Denkmals nachzudenken. Die Sorge, wegen eines solchen Vorhabens Ärger mit der Obrigkeit zu bekommen, wich der Sorge, ob er dafür genügend Geld zusammenbekommen würde. Mit selbstverfassten Bitt-Briefen wandte er sich an seine Mitbürger und an regionale Unternehmen. „Die Feedbacks waren ausnahmslos positiv und haben mir Mut gemacht, weiterzumachen“, blickt Zieke zurück.

Hohenseefeld: Wiederentdeckte Tafel gab Rückenwind

Die Wiederentdeckung der nach dem Abriss für Jahrzehnte spurlos verschwundenen Tafel mit den Namen der im ersten Weltkrieg Gefallenen gab dem Projekt weiteren Rückenwind. Unter Schutt verborgen hatte die Namenstafel im Heizhaus der ehemaligen Bürgermeisterei die DDR-Zeit überlebt.

Herrmann Franke, gefallen kurz vor Kriegsende (l.) und Hermann Walther, verstorben im Gefangenenlager in der Ukraine, sind zwei der Gefallenen, denen das Denkmal ein Gesicht gibt. Quelle: Archiv Manfred Zieke

Als im Juni 2008 die Baugenehmigung erteilt wurde, hatte Zieke auch das Geld, stolze 11.000 Euro, beisammen. Zusammen mit Heinz Wäsche und Erich Schröder machte er sich ans Ausschachten für das Fundament, das dann von den Mitarbeitern des Bauhofes gegossen wurde. Stück für Stück und in Handarbeit nahm das Denkmal Gestalt an und wurde zum Volkstrauertag im selben Jahr mit einer Kranzniederlegung und unter großer Anteilnahme der Hohenseefelder feierlich eingeweiht.

Aufwendige Arbeit in Archiven

Nicht nur unter baulichen Aspekten verdient Ziekes Wirken Respekt. Mindestens ebenso groß war sein Aufwand beim Zusammentragen der Lebensdaten der 26 im Zweiten Weltkrieg gefallenen Hohenseefelder, gibt dem Gedanken nun auch ein Gesicht. Außer den Namen finden sich auf der Tafel auch die Geburts- und Sterbedaten, sowie, soweit bekannt, Angaben zu den Todesumständen. Zusammengetragen hat Zieke das Material beim aufwendigen Studium in kirchlichen, kommunalen und privaten Archiven und durch unzählige Interviews mit Zeitzeugen und Angehörigen.

Nach dem coronabedingt kleingehaltenen Gedenken im Vorjahr soll es an diesem Volkstrauertag wieder eine würdige Veranstaltung werden. Ab zehn Uhr geht es mit Trompetenklängen durchs Dorf. Am Hohenseefelder und im Anschluss am Denkmal vor der Niederseefelder Kirche wird mit Kränzen der Kriegstoten und des Leids der Zivilbevölkerung gedacht.

Von Uwe Klemens