Hohenseefeld

Das Schicksal des Schulhauses der vor knapp 20 Jahren geschlossenen Bettina-von-Arnim-Grundschule ist besiegelt. Der gesamte, aus drei Gebäudeteilen bestehende Komplex soll voraussichtlich im kommenden Jahr abgerissen werden. Der lange gehegte Traum, dass sich ein Nachnutzer finden und dem Objekt neues Leben einhauchen würde, ist ausgeträumt. Interessierte gab es zwar immer mal wieder, doch der stetig schlechter werdende Zustand und die zu erwartenden Sanierungskosten ließen alle Ideen scheitern.

Den Schriftzug an dem Stückchen Klinkerwand vor dem Schulhaus wird es bald, so wie den gesamten Schul-Komplex, nicht mehr geben, . Quelle: Uwe Klemens

Knapp zwei Jahre ist es her, dass ein Investor Areal samt Gebäude erwerben wollte, um dort eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft unterzubringen. Nach kontroverser Diskussion im Ort einigten sich die Kommune und Investor darauf, vor den Verkaufsverhandlungen ein Wertgutachten in Auftrag zu geben, das mittlerweile vorliegt. Das Ergebnis, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist und weit über den Kosten für einen Abriss und Neubau liegen würde, bringt nun eine weitere Variante ins Spiel, nämlich die beräumte Fläche, im Ganzen oder aufgeteilt, als Baugrundstück zu verkaufen. Denn Bauland ist knapp, vor allem auch in Hohenseefeld mit seiner im Vergleich mit anderen Dörfern guten Infrastruktur, hatte sich nicht nur Ortsvorsteherin Sandra Klimaschewski für diesen Weg stark gemacht.

Auch zehn Prozent sind viel Geld

Als finanzschwache Kommune kann die Gemeinde für den Abriss der Gebäude Fördermittel in Höhe von 90 Prozent beantragen, muss aber auch über die entsprechenden Eigenanteile verfügen. Da in diesem Jahr bereits der Abriss des alten Konsums für das neue Feuerwehrgerätehaus in Meinsdorf geplant ist, muss der Abriss der alten Schule in Hohenseefeld ebenso bis zum kommenden Jahr warten, wie der Abriss des schrottreifen Feuerwehrgebäudes in Hohenahlsdorf.

Kaufinteresse signalisiert aber noch keinen Kaufantrag gestellt hat mittlerweile auch die evangelische Kirchgemeinde. „Wir stehen mit unseren Überlegungen, hier eventuell ein Gemeindezentrum zu errichten, noch ganz am Anfang und müssen erst mal sondieren, was wir brauchen und wie wir es bezahlen“, sagt Pfarrerin Britta Rostalsky. Hintergrund der Überlegungen ist, dass das Illmersdorfer Pfarrhaus grundhaft saniert werden muss. Stattdessen an neuem Standort zu investieren, der zentral in der Mitte des Sprengels liegt, wäre eine Variante.

Von Uwe Klemens