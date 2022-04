Holzdorf

Oberstleutnant Karsten Olf ist neuer Kommandeur des Einsatzführungsbereiches 3 (Luftraumüberwachung und taktische Führung von Luftoperationen) der Bundeswehr in Holzdorf-Schönewalde. Der 47-Jährige folgt auf Oberst Andreas Springer, der dreieinhalb Jahre lang die Geschicke des Standortes im Dreiländereck zwischen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen leitete.

Militärischer Appell anlässlich der Übergabe des Einsatzführungsbereiches 3 (Luftraumüberwachung und taktische Führung von Luftraumoperationen) der Luftwaffe von Oberst Andreas Springer an Oberstleutnant Karsten Olf auf dem Fliegerhorst Holzdorf/Schönwalde. Quelle: Frank Neßler

In dieser Woche wurde das Kommando offiziell mit einem feierlichen militärischen Appell übergeben. Rund 180 geladene Gäste aus Politik, Militär, Wirtschaft, Kirche und des öffentlichen Lebens der Region verfolgten die Zeremonie auf dem Gelände des Fliegerhorstes Holzdorf. Unter ihnen waren Teltow-Fläming-Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), der brandenburgische Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung, Danny Eichelbaum (CDU), sowie der Bürgermeister der Flämingstadt, Arne Raue (WsJ).

Generalmajor Hogrebe: Die Realität des Kriegs gegen die Ukraine hat Andreas Springer Recht gegeben

„Mit ihrer Eloquenz, ihrem konsequenten, transparenten Führungsstil und ihrem manchmal speziellem Humor haben sie Maßstäbe gesetzt und den Verband geprägt“, so Generalmajor Michael Hogrebe in seiner Ansprache zur Dienstzeit des scheidenden Kommandeurs. Im Mittelpunkt habe dabei immer die Schärfung des militärischen Kernauftrages gestanden. Manchmal seien die Ideen ihres Kommandeurs von den Angehörigen des Einsatzführungsbereiches 3 als anstrengend empfunden wurden, so der Generalmajor weiter, aber die Gegenwart gebe ihm mit Verweis auf den von Russland geführten Angriffskrieg in der Ukraine nur rund 1000 Kilometer vom Standort entfernt Recht.

„Unser Bündnis muss heute in dieser harten Realität beweisen, dass es nicht nur hypothetisch, sondern tatsächlich handlungsfähig ist“, so Hogrebe, „aus einer starken Position, durch unmissverständliche, präzise Signale eine Eskalation des Konflikts zu verhindern und auf ein Ende des Krieges hinzuwirken, ist das Gebot der Stunde. Abschreckung ist heute nicht mehr nur Theorie, sondern harte Realität. Sie gelingt nur dann, wenn man gut vorbereitet ist.“

900 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzführungsbereich in Holzdorf

Als unmittelbarer Vorgesetzter sprach sich der Generalmajor dafür aus, dass der neue Standortkommandeur Oberstleutnant Olf die Arbeit seines Vorgängers fortsetzt. Im Einsatzführungsbereich 3 der Luftwaffe leisten in Holzdorf-Schönewalde knapp 900 Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst. Sie gewährleisten mit Hilfe von modernen, radargestützten Überwachungssystemen die Sicherheit des deutschen Luftraumes. Stationiert ist auf dem Fliegerhorst Holzdorf zudem das Hubschraubergeschwader 64 der Lufttransportgruppe.

Oberst Andreas Springer: „Interessieren sie sich dauerhaft für Sicherheitspolitik, Geopolitik und die Bundeswehr!“

Der scheidende Standort-Kommandeur Springer hielt sich in seiner Amtszeit nie mit Kritik an falschen Prioritäten zurück. Schon lange vor dem Krieg an der Ostflanke der Nato setzte er sich für die Stärkung der Einsatzbereitschaft des Verbandes, sowohl militärisch als auch fachlich und mental ein. Springer wandte sich in seiner letzten Ansprache als Kommandeur des Bundeswehrstandortes Holzdorf-Schönewalde an die Gäste der Zeremonie. „Interessieren sie sich dauerhaft für Sicherheitspolitik, Geopolitik und die Bundeswehr!“, sagte er, „die sicherheits- und geopolitische Romantik muss abgelegt werden und der Wert einer abschreckenden Streitmacht neu erlernt, neu begriffen werden.“

Drei Hubschrauber überfliegen den Appellplatz

Nach dem die Befehlsgewalt offiziell übergeben und die musikalischen Klänge des Luftmusikkorps der Bundeswehr aus Erfurt verklungen waren, überflogen drei Hubschrauber den Appellplatz. Ein besonderer Gruß an den alten und den neuen Kommandeur des Standortes.

„Wir haben sowohl im Landkreis Teltow-Fläming, als auch in der Stadt Jüterbog immer hervorragend zusammengearbeitet“, erklärte Danny Eichelbaum zum Abschied von Oberst Andreas Springer, „er hat uns in allen Fragen der zivil militärischen Zusammenarbeit und vor allem in der Corona-Pandemie immer unterstützt. Ich wünsche ihm für seine neue Verwendung alles Gute.“ Springer wechselt ins Kommando Luftwaffe.

Von Frank Neßler