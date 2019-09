Holzdorf

Wer den intensiven Arbeitsalltag von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) verfolgen möchte, kann das ganz leicht tun. Auf ihrer offiziellen Homepage ist unter anderem der komplette Terminplan hinterlegt. Um dieses eng gestrickte Zeitmuster zu schaffen, nimmt nicht nur die Bundeskanzlerin gern die Dienste der Flugbereitschaft der Bundeswehr in Anspruch. Deren Piloten trainieren ihr fliegerisches Können regelmäßig am Fliegerhorst Holzdorf.

Die Helikopter haben keine Bewaffnung

Ein bisschen Leder, ein bisschen Wurzelholz: Blick ins Innere eines Hubschraubers der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Quelle: Sven Gückel

Häufige Fluggäste sind neben Bundeskanzlerin Angela Merkel der Generalinspekteur der Bundeswehr, Bundesminister, höhere Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums oder Staatssekretäre. Sie alle sollen möglichst schnell zu Terminen gebracht werden, ohne dafür lange und zeitaufwendige Anreisen in Kauf nehmen zu müssen. Ein klarer Zeitvorteil gegenüber dem Auto. „Durchschnittlich werden die Maschinen zweimal täglich angefordert“, erläutert Hauptmann Christian Sturm. (Name aus Sicherheitsgründen geändert). Er ist Kommandant auf der Cougar und damit einer von 14 Helikopter-Piloten, die zur Flugbereitschaft der Bundeswehr gehören.

Schnell erreichbar und zentral

Anders als die Flächenflugzeuge, die für längere Reisen vorgesehen und in Köln stationiert sind, hat die Hubschrauberstaffel der Flugbereitschaft ihren Sitz am Flughafen Tegel. Somit ist sie im Bedarfsfall für die Regierungsmitglieder oder -mitarbeiter schnell erreichbar und zentral im politischen Machtzentrum der Republik angesiedelt.

Piloten der Flugbereitschaft vor ihrem Arbeitsgerät. Quelle: Sven Gückel

Wenn Hauptmann Sturm zu einem Einsatz startet, nimmt er den Auftrag überaus ernst, ist aber längst nicht mehr nervös dabei. „Natürlich war da in der Anfangszeit schon etwas Aufregung dabei. Die ist aber längst gewichen“, berichtet er. Für ihn und seine Kollegen komme es vielmehr darauf auf, die Passagiere so gut und so sicher wie möglich an den jeweiligen Zielort zu bringen. Flugsicherheit hat dabei höchste Priorität. „Wenn etwa das Wetter ein Unsicherheitsfaktor ist, findet kein Flug statt“, fügt Freiberg an.

Maximale Reisegeschwindigkeit: Tempo 270

Mit maximaler Reisegeschwindigkeit von 270 Km/h und einer Reichweite von bis zu 900 Kilometern, der Entfernung zwischen Kiel und München, sind die 1997 in Dienst gestellten Maschinen ein optimales Reisegefährt. Zudem benötigen die knapp zehn Tonnen schweren und 20 Meter langen Hubschrauber einen Start- und Landeplatz von nur 50 mal 50 Meter, was eine große Auswahl zulässt.

Simulierter Triebwerksausfall

Dass die Cougar ihre Trainingsflüge in Holzdorf absolviert, hat vor allem praktische Gründe. „Notlande-Verfahren oder ein simulierter Triebwerksausfall können angesichts des hohen Verkehrsaufkommens am Flughafen Tegel nicht geübt werden. In Holzdorf hingegen, nach nur 30 Minuten Flugzeit, stehen uns alle Möglichkeiten offen”, begründet Sturm die regelmäßigen Besuche am Standort. Die Besatzungen nutzen auch die Annaburger Heide, um dort Geländeanflüge zu trainieren. Pro Jahr, so besagt es die Dienstvorschrift, müssen alle Piloten mindestens 150 Trainingsstunden absolvieren, um die geforderte Fluglizenz und den höchsten Status für Bundeswehrpiloten – „Combat ready“ – zu halten.

Flug mit der Kanzlerin

Fliegerisches Können, gute Beurteilungen und ein hohes Maß an Menschlichkeit sind Kriterien, die für eine mögliche Einstellung als Pilot der Flugbereitschaft der Bundeswehr erfüllt werden müssen. Dann steht auch einem Flug mit der Kanzlerin zu deren nächstem Termin nichts im Wege.

