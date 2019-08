Baruth

Die Holzindustrie ist der Beschäftigungsanker im ländlichen Raum. Gregor Holst unterlegt das auch mit Zahlen für Baruth. 1500 Beschäftige sind ihm zufolge direkt im Holzkompetenzzentrum in der Kleinstadt im Urstromtal beschäftigt, weitere 500 indirekt. Der Geschäftsführer des IMU (Institut für Medienforschung und Urbanistik)-Institut Berlin-Brandenburg-Sachsen eröffnete mit diesen Zahlen quasi den Branchendialog Holz am Freitag in Baruth. Er verwies zudem darauf, dass das Wachstum der Holzbranche über dem Durchschnitt der Industrie in Brandenburg liegt. Beim Verdienst allerdings sei es umgekehrt.

Fachkräftegewinnung im Mittelpunkt

Weil zudem 20 Prozent der Beschäftigten in der Holzindustrie in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, stand die Fachkräftesicherung im demografischen und digitalen Wandel im Mittelpunkt der Veranstaltung. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Behörden und der Wissenschaft waren dabei.

Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) sagt, dass Baruth „gern Gastgeber des Dialogs ist. Es kann sich für unsere Stadt mit rund 5000 Einwohnern sehen lassen, dass die Holzindustrie hier etwa 2000 Arbeitsplätze direkt und indirekt zur Verfügung stellt. Das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft ist sehr gut gelungen.“

Teltow-Flämings Wirtschaftsdezernent Siegmund Trebschuh spricht davon, dass das Holzkompetenzzentrum Baruth einer „der Leuchttürme in unserem Landkreis ist. Die Entwicklung in Baruth ist eine Erfolgsgeschichte.“ Um erfolgreich zu bleiben geht es ihm zufolge etwa darum, „Arbeitnehmer besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Industriegebiet zu befördern, aber auch um die Frage, wie wir junge Leute für die Holzindustrie begeistern.“

IG Metall : Baruth war immer Ort für Auseinandersetzung

Tobias Kunzmann hat zudem noch die finanzielle Attraktivität und die Arbeitsbedingungen im Blick. „ Baruth war für uns immer ein Ort der Auseinandersetzungen“, sagt der Erste Bevöllmächtigte der IG Metall in Ludwigsfelde. „Schon deshalb ist der Standort für uns etwas ganz Besonderes.“ Das Holzkompetenzzentrum in der Kleinstadt wurde seit 1993 entwickelt. Die Wertschöpfungskette ist nahezu vollständig. Unternehmen vor Ort wie Klenk, Classen und Pfleiderer produzieren auf einem sehr hohen verfahrenstechnischen Niveau. Doch die Digitalisierung und Automatisierung stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen.

Digitalisierung als Herausforderung

Die Veranstaltung hat das thematisiert. „Wenn wir den Gang zur Digitalisierung der Wirtschaft nicht schaffen, dann werden wir abgehängt“, sagt Torsten Fritz vom Wirtschaftsministerium in Brandenburg. Er sorgt sich vor allem um die „kleinen und mitteständischen Firmen. Um die müssen wir uns kümmern.“ Und er ist der Ansicht, dass „Schule und Wirtschaft besser vernetzt werden müssen“.

Volker Thole näherte sich in seinem Vortrag dem Rohstoff Holz wissenschaftlich. Der Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde zeigte auf, wie der künftige Weg vom Wald zum Stuhl aussehen könnte. Gefragt seien Netzwerkstrategien und der digitale Austausch aller beteiligten Akteure. „Die Unterschiede zwischen Handwerk und Industrie werden geringer“, sagt Volker Thole.

Von Andreas Staindl