Im November hatte der Hauptausschuss von Niedergörsdorf die Vergabe zur Anschaffung von 55 Notebooks über eine Förderung beschlossen. Sie sollen an die Blönsdorfer Grundschüler verliehen werden, die zu Hause kein Gerät besitzen. Auf Nachfrage erklärte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) nun im jüngsten Sozialausschuss, dass die Notebooks inzwischen eingetroffen sind und für die Nutzung eingerichtet wurden. Schon in dieser Woche sollen sie dann mittels eines Leihvertrages an die Schüler ausgehändigt werden.

Gemeinde richtet eigenen Server für die Schule ein

Darüber hinaus informierte Doreen Boßdorf die Ausschussmitglieder darüber, dass die Verwaltung über ein Landesförderprogramm einen Server erworben und diesen in den letzten zwei Monaten eingerichtet hat. „Das nennt sich IServ“, so die Bürgermeisterin. „Da gehen die Kinder dann nicht über die Schulcloud, weil die ja überlastet ist, sondern über unseren eigenen Server vor Ort.“ IServ ist ein auf Debian basierender, kostenpflichtiger Schulserver, der den Aufbau eines Schulnetzwerks inklusive Webportal ermöglicht.

„Das kann man sich dann so vorstellen, dass jedes Kind so eine Art Tafel zu Hause am Computer aufmachen kann und Video-Konferenzen durchgeführt werden können“, erläuterte Doreen Boßdorf das Prinzip. Demnach sei auch der Unterricht innerhalb des Klassenverbandes und in einer einheitlichen Form möglich. Die Lehrer wurden dazu bereits in der vergangenen Woche geschult und starten nun nach und nach in den Klassen. Mit IServ haben nun alle Lehrer und Schüler das gleiche Portal, in dem sie ihre Aufgaben einstellen und abrufen können.

Eigener Server löst Probleme mit dem Datenschutz

Wie die Doreen Boßdorf zudem erklärte, wird es auch einfacher beim Thema Datenschutz. „Wenn ein Lehrer versucht hat andere Programme zu nutzen, gab es immer das Problem, dass die Server dann in Amerika standen und die Programme dann aus Datenschutzgründen nicht genutzt werden durften“, erklärte die Bürgermeisterin. Mit IServ sei das nun anders und man habe die Möglichkeit, über einen eigenen Server im Haus die Daten zu verteilen.

Neben diesen technischen Voraussetzungen, gibt es bei Bedarf außerdem Hilfe in Altes Lager. Der Jugendclub Jump bietet Unterstützung bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie beim Ausdrucken von Lernmaterial an.

