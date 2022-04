Horstwalde

Beim Wasserstoff – dem zurzeit erfolgversprechendsten Energieträger der Zukunft – geht es um nicht weniger als die technologische Führerschaft in der Welt. „Daran arbeiten Deutschland, die USA und Japan derzeit auf Augenhöhe, und wir wollen da natürlich vorn dabei sein“, erklärt Kai Holtappels. Er leitet das Testgelände Technische Sicherheit (TTS) der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Horstwalde (Stadt Baruth/Landkreis Teltow-Fläming) und ist sowohl BAM-Sprecher in Sachen Wasserstoff als auch Sprecher des Clusters Sicherheit, Akzeptanz und Markteinführung im deutschen Forschungsnetzwerk Wasserstoff.

Sprengplatz in Horstwalde wird Wassersstoff-Testgelände

Nur wenige Wochen, nachdem die Bundesregierung im Juni 2020 die nationale Wasserstoff-Strategie verkündet hatte, wurde bei der BAM ein Wasserstoff-Kompetenzzentrum gegründet; die Bundesbehörde und Ressortforschungseinrichtung nennt es „H2Safety@BAM“. Inzwischen arbeiten von den 1600 BAM-Beschäftigten 130 Kollegen zu diesem Kompetenzzentrum. Geplant und aufgebaut wird es auf dem TTS-Gelände Horstwalde. Es soll genau dort entstehen, wo sich bisher einer der beiden Sprengplätze mit einem Durchmesser von 400 Metern befindet.

Lief die Wasserstoff-Forschung bisher unter dem Stichwort Dekarbonisierung, also Ersatz von Kohle als Brennstoff, bekommt sie jetzt mit Putins Krieg gegen die Ukraine noch eine ganz andere Dimension. „Jetzt geht es um die Sicherung der Energieversorgung. Das ist natürlich noch mal ein deutlich höherer Druck als bisher“, sagt Holtappels. Dabei habe Deutschland mit seinen bisher 127 Wasserstoff-Tankstellen – 94 in Betrieb, der Rest in Bau – „sehr, sehr viele im Vergleich zu europäischen Nachbarn“, so der TTS-Chef.

Dr. Kai Holtappels leitet das Testgelände Technische Sicherheit (TTS) der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Horstwalde (Stadt Baruth) und er ist sowohl Sprecher des Wasserstoff-Clusters Sicherheit und Akzeptanz bei der BAM als auch Sprecher des Forschungsnetzwerks Wasserstoff; hier an seinem PC-Arbeitsplatz im TTS-Verwaltungsgebäude (Haus 101) Quelle: Jutta Abromeit

Mit „Grünem Wasserstoff“ als Schlüsselelement bei der Transformation zur Klimaneutralität bis 2045 forscht die BAM in ihrem Kompetenzzentrum zu allen Aspekten dieser künftigen Technologie. Dafür hat sie auf ihrem zwölf Quadratkilometer großen Gelände in Horstwalde „die größte und modernste Testinfrastruktur für Wasserstoff in Deutschland“, wie die BAM in ihren Publikationen erklärt.

Die Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass Wasserstoff ein äußerst vielseitiges Element ist. Sie arbeiten daran, ihn nicht nur in Brennstoffzellen von Pkws, Nutzfahrzeugen und eines Tages vielleicht auch in Flugzeugen nutzen zu können oder ihn in energieintensiven Produktionsbereichen wie der Stahl-, Zement- und Chemieindustrie statt fossiler Brennstoffe einzusetzen.

Horstwalde: Wasserstoff durch Erdgas-Leitungen

Sie sehen Wasserstoff auch als guten Energiespeicher: Mit dem Strom aus Wind und Sonne lässt sich unter der Abspaltung von Sauerstoff aus einfachem Wasser Wasserstoff gewinnen. Die im Gas gebundene Energie „kann über große Entfernungen transportiert, bei Bedarf jederzeit zurückverstromt und in die Versorgungsnetze eingespeist oder direkt zur Wärmeerzeugung genutzt werden“, heißt es im BAM-Jahresreport.

Um das chemisch Machbare in sinnvolle Technologien und bezahlbare Produkte umzusetzen, baut die BAM für ihr Wasserstoff-Kompetenzzentrum eine Pipeline-Versuchsanlage. „Damit wollen wir herausfinden, wie es gelingt, vorhandene Erdgas- zu Wasserstoff-Leitungen umzubauen“, erklärt Kai Holtappels.

BAM baut Europas größten Wasserstoff-Speicher

Des weiteren werde es eine Versuchsplattform für Wasserstoff-Tankstellen geben oder für eine Hochdruck-Infrastruktur mit einem Druck von bis zu 1000 Bar einen fünf Kubikmeter großen Wasserstoff-Speicher. „So was gibt’s in dieser Größe bisher europaweit noch nicht“, sagt der TTS-Leiter. Jetzt gehe es um Testmöglichkeiten für elektrische Energiespeicher und die Suche nach effizienteren, umweltschonenden Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien oder Projekte zur Standfestigkeit noch größerer, leistungsstärkerer Windenergieanlagen und um CO₂-Einsparung.

In seinen diversen Funktionen ist Holtappels mitverantwortlich dafür, dass auch Firmen, die dem neuen Energieträger und den damit gerade entstehenden Technologien noch skeptisch gegenüber stehen, Vertrauen gewinnen. „Nur mit Vertrauen kann auch der Markthochlauf mit erfolgreichen Wertschöpfungsketten gelingen“, erklärt er. Niemand kaufe oder verwende Dinge, von denen er nicht überzeugt sei. Deshalb sei es so wichtig, für den Weg zu einer CO₂-neutralen Zukunft sichere Technologien und Innovationen zu entwickeln, so Holtappels.

Wasserstoff-Forschung begann mit Unfall 1894

Er sieht seinen inzwischen 150 Jahre alten Arbeitgeber in einer großen Tradition: „Wenn man es genau nimmt, dann fing die Wasserstoff-Forschung mit einem Unfall 1894 auf dem Tempelhofer Feld an – damals war ein Druckgasbehälter geborsten.“ Bei der BAM jedenfalls arbeiten Holtappels und seine Kollegen in diversen Netzwerken daran, wie von der Bundesregierung als Ziel ausgegeben Deutschland und die Europäische Union bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien zu machen.

Von Jutta Abromeit