Im Blönsdorfer Hort „ Sonnenblume“ geht seit den Ferien fast alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Zeiten der Notbetreuung sind vorbei und alle Kinder durften mit dem Ferienstart wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück.Viele Freunde haben sich dort seit Corona das erste Mal wiedergetroffen. Rund 25 Kinder nutzen derzeit die wöchentlichen Ferienangebote im Hort.

Von den Grundregeln zu den ersten Tricks

Wie Erzieherin Dajana Reichert berichtet, war der Hort in der vergangenen Woche schon mit einem großen Kreativangebot gestartet. Dabei wurde unter anderem das Spielgerätehaus auf dem Hortgelände bunt bemalt. Aktuell steht zudem die Sport- und Bewegungswoche an. Passend zum Fläming startete am Dienstag das mobile Skatesportprojekt. An zwei Tagen geben Thomas Glätzer und Katharina Ziege von der Brandenburgischen Sportjugend den Hortkindern einen Crashkurs. 30 bis 40 Termine haben sie in der Ferienzeit in unterschiedlichen Horten des Landes. Neben dem Skatesport werden für Kinder auch weitere Streetsportarten wie Fußball oder Basketball angeboten.

Thomas Glätzer (l.) brachte den Blönsdorfer Hortkindern am Dienstag das Skaten bei. Quelle: Isabelle Richter

Weil das Wetter am Dienstag in Blönsdorf eher trüb war, ging es für die ersten Übungen in die Turnhalle. Mit Skates, Schutzhelmen und Knieschonern ausgerüstet, wurden dort die ersten Runden gedreht. Für die Kinder eine schöne Abwechslung nach dem Corona-Alltag. „Es war toll. Das ist wie Schlittschuhfahren“, sagte Hanna (10) begeistert.

Auch Niklas (10) hatte sichtlich Spaß am Skaten. Allerdings erklärt er auch: „Es war schon ein bisschen anstrengend, weil man ja immer in die Knie gehen muss.“ Um richtig gut skaten zu können, mussten sich die Kinder zunächst mit den Skates und der richtigen Fahrtechnik vertraut machen. Zum Ende ging es mit Thomas Glätzer aber schon an die ersten Tricks.

Muskelkater nach den ersten Fußballmatches

Dass einige Kinder sich während der Corona-Pause weniger bewegt haben, habe der Skater-Trainer laut eigenen Aussagen nicht gemerkt. Niklas dagegen ahnte am Dienstag schon, dass er das Training noch am nächsten Tag spüren wird. Über die ersten Fußballmatches im Hort nach der Corona-Pause sagt er: „Ich hatte die ersten zwei Tage schon ein bisschen Muskelkater.“

Neben dem Skatesportprojekt steht für die Kinder des Hortes „ Sonnenblume“ in der letzten Ferienwoche außerdem noch ein besonderer Wettbewerb an. Denn das Sportland Brandenburg sucht in diesem Sommer den „fittesten Hort“.

Sportbund und Sportjugend fördern Bewegung in Horten

Um die fehlende Bewegung durch ausgefallenen Sportunterricht an Schulen und die eingeschränkte Vereinsaktivität aufzuholen, gehen der Landessportbund Brandenburg und seine Brandenburgische Sportjugend nun mit dem Deutschen Sportabzeichen in die Horte. Unterstützt werden sie durch den Ostdeutschen Sparkassenverband ( OSV) und die brandenburgischen Sparkassen. Dabei sollen 100 Einrichtungen die Möglichkeit erhalten, in den Sommerferien mit ihren Kindern kostenfrei das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Das Sportland möchte nach dem Lockdown so die flächendeckende Rückkehr in den Kinder- und Jugendsport und gleichzeitig die Horte bei der Gestaltung des Sommerferienprogramms unterstützen.

Zu den Disziplinen zählen ein 800-Meter-Lauf, Seilspringen oder Schwimmen. Trainiert wird dafür in Blönsdorf in dieser Woche und während der anschließenden Schwimmwoche. Im Hort „ Sonnenblume“ steht der Sport in diesem Jahr nicht ohne Grund besonders im Fokus. Denn auch Dajana Reichert weiß, viele Kinder brauchen die Bewegung. Zudem sieht auch sie den Nachholbedarf. „Bei den Erstklässlern haben wir zum Beispiel gemerkt, dass wir ihnen die verschiedenen Schritte beim Weitsprung noch einmal vermitteln müssen.“

Kinder froh über ihre Rückkehr in den Hort

Aus Sicht der Erzieherin sei die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen aber nicht nur eine Möglichkeit, um die Kinder wieder fit zu machen – auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung ist der sportliche Erfolg wichtig. „Das gute am Sportabzeichen ist, dass es keinen ersten bis dritten Platz gibt, sondern die Kinder einfach lernen, durchzuhalten“, sagt Dajana Reichert. Abgesehen davon sei es unwichtig, ob ein anderes Kind schneller ist oder weiter springt. Denn laut Dajana Reichert ginge es für die Kinder nur darum, zum Beispiel den 800-Meter-Lauf für sich selbst in einer bestimmten Zeit zu schaffen und dabei von anderen angefeuert zu werden.

Zeit zum Erholen gibt es im Hort „ Sonnenblume“ übrigens auch genug. Zum Beispiel im „Traum-Raum“, wo die Kinder sich eine eigene Höhle bauen und abschalten können. Stellvertretend für alle Hortkinder sagt Lotte (10) deshalb: „Im Hort gibt es immer tolle Angebote und es ist wirklich schön, wieder hier zu sein und alle sehen zu können.“

