Großbeeren

Als Stephan Keisers Labrador-Hündin Leeloo ein Jahr alt war, lag sie am 31. Dezember mit Herrchen und Frauchen auf der Wiese und „guckte“ Feuerwerk. Sie war begeistert, denn Silvester und Knallerei, das hatte sie im Welpenalter gelernt, bedeuten Spaß. Viele Haustiere empfinden Krach, Böller, Pfeifen und Lichtblitze, wie sie zum Jahresausklang üblich sind, als etwas Bedrohliches, Unangenehmes. „Sie haben große Angst, manche zittern am ganzen Leib und ihre Zweibeiner beruhigen und bemitleiden sie“, erklärt Stephan Keisers.

Der Blankenfelder ist Tierarzt und betreibt gemeinsam mit seiner Partnerin Rita Brentrup, ebenfalls Tierärztin, seit 2004 in Großbeeren die Hundeschule „Zwanglos“. Überflüssig zu erwähnen, dass die beiden Hunde des Paares beim Silvesterfeuerwerk 2019/20 an der Heizung schlummerten, während ihre Zweibeiner mit Freunden daneben eine entspannte Feier hatten.

Anzeige

Lärm-Training beginnt schon im Welpenalter

In den vergangenen Jahren hat die Hundeschule regelmäßig Silvestertrainings angeboten. Dieses Jahr steht es aufgrund der Pandemie und der Beschränkungen an Silvester nicht auf dem Plan. Wenn junge Vierbeiner in die Großbeerener Schule gebracht werden, kann das Training mit der „Welpenfrüherziehung“ starten. „In der Hauptsache ist das natürlich auch eine ,Menschenerziehung’“, sagt Stephan Keisers.

Auf dem Trainingsplatz kann man so richtig die Korken knallen lassen: An Metallfässer wird geklopft und getrommelt, auch Knaller können gezündet werden. Der Welpe beobachtet genau, wie sich seine Vertrauensperson, Herrchen oder Frauchen, dabei verhält. Haben die keine Angst, macht es ihnen vielleicht sogar Spaß? Beobachtet das Tier dieses Verhalten mehrfach in dieser Situation, wird es auch angstfrei sein, es als normal empfinden.

Jeder Tierhalter kann mit Hund oder Katze arbeiten, um der Angst bei Lärm zu begegnen. Je jünger das Tier dabei ist, umso günstiger. Stephan Keisers hat viele Ideen dafür: Immer wenn es knallt und scheppert, freut sich Herrchen sichtbar oder der Hund bekommt ein Leckerli. Vor allem daran denken: Auch Herrchen und Frauchen sind dabei fröhlich und entspannt.

Tiere haben sehr empfindliches Gehör

Für ein Tiergehör sind Knall und Pfeifen um ein Vielfaches lauter als für Menschen, doch die Geräuschkulisse ist keine ständige und das Tier lernt, damit umzugehen. Je älter der Vierbeiner ist, je geduldiger muss sein Halter mit ihm sein. „Einfach mal am Bahnhof vorbeigehen, wenn die Züge einfahren und bremsen, dem Tier signalisieren, dass das etwas Spaßiges ist und Herrchen und Frauchen das auch gut finden“, rät der Hundetrainer.

Das Tier sollte zu Silvester nicht bemitleidet, allein gelassen oder mit Tranquilizern ruhig gestellt werden: „Die machen Hunde oft noch geräuschempfindlicher“, so Keisers. Wenn der Hund große Panik hat, angstlösende Medikamente mit dem Wirkstoff Alprazolam vom Tierarzt verschreiben lassen. Und: Silvestertraining beginnt Neujahr, nicht erst Ende Dezember.

Von Andrea von Fournier