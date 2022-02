Selchow

Die Luft- und Raumfahrtmesse ILA öffnet in diesem Sommer in diesem Jahr wieder ihre Tore für das große Publikum. Die größte Leistungsschau ihrer Art innerhalb der EU findet vom 22. bis 26. Juni auf dem ILA-Gelände am Rande des Flughafens BER in Selchow statt.

Es wird eine hybride Messe: Ein Teil des Programms spielt sich live vor Ort ab, ein Teil auf einer digitalen Plattform. Zunächst richtet sich die Schau an Fachbesucher, am Samstag und Sonntag finden die beiden Publikumstage statt. Auch ein Flugprogramm soll es wieder geben, teilte die Messe Berlin mit.

Das Flugprogramm fokussiere sich auf das Thema Innovation und soll sich mit ausgewählten Vorführungen in den Flugbetrieb des BER eingliedern. Man kann also davon ausgehen, dass es kleiner ausfällt als in den Zeiten, als der BER noch nicht in Betrieb war.

Klimaneutrales Fliegen

Im Fokus der ILA stehen in diesem Jahr das klimaneutrale Fliegen, neue Mobilitätsformen sowie Weltraumsicherheit. Erwartet würden Internationale Unternehmen und hochrangige Gäste aus dem Bund und der Europäischen Kommission. „Wir freuen uns, die Branche der Luft- und Raumfahrtindustrie endlich wieder live in Berlin zusammenzubringen“, sagte Messechef Martin Ecknig.

Die ILA und die dort vertretene Branche seien „Treiber der nachhaltigen Mobilität“, sagte Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bunds der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI). Deutschland und Europa müssten Vorreiter des klimaneutralen Fliegens werden. „Wir haben das Know-how, das erste klimaneutrale Flugzeug zu entwickeln und herzustellen“, sagte er.

Luftfahrtgipfel am 21. Juni

Die ILA ist Europas meistbesuchte Raumfahrtmesse. Sie findet für gewöhnlich alle zwei Jahre statt und erfreut sich insbesondere an den Publikumstagen eines regen Interesses. 2020 war die Messe wegen Corona abgesagt worden.

Den Auftakt der ILA bildet am Dienstag, 21. Juni, der nunmehr dritte Berliner Luftfahrgipfel „Aviation Summit“. Bis einschließlich Freitag, 24. Juni, richtet sich die Messe an das Fachpublikum. Ein besonderes Highlight sei der Space Pavilion der Europäischen Weltraumorganisation ESA, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie der im BDLI vertretenen Unternehmen der deutschen Raumfahrtindustrie.

Zu den Themen, die auf der ILA aufgegriffen werden, zählen laut Veranstalter der Einsatz von Drohnen, urbaner Flugverkehr mit Flugtaxis sowie digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz und 3D-Druck.

Von MAZ-Online/gel